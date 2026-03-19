كتائب حزب الله في العراق تفرض معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقاب السفارة الأميركية في بغداد

أطلقت كتائب حزب الله في العراق معادلة الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل السفارة الأميركية في بغداد، توقف بموجبها هجماتها على مقر السفارة الأميركية مقابل كف يد العدو الصهيوني عن الاعتداءات على الضاحية الجنوبية، ووقف تهجير الأهالي منها.

وقال المسؤول الأمني في كتائب حزب الله العراقية أبو مجاهد العساف في بيان وُزع فجر اليوم الخميس 19 آذار/مارس 2026: "إن الأمين العام لكتائب حزب الله أصدر أوامر بإيقاف استهداف السفارة الأميركية في بغداد لمدة خمسة أيام، على أن تتزامن فترة التوقف مع الشروط التالية:

- كفّ يد الكيان الصهيوني عن تهجير وقصف الضاحية الجنوبية لبيروت

- الالتزام بعدم قصف المناطق السكنية في بغداد والمحافظات.

- سحب عناصر وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) من محطاتهم وإبقائهم داخل السفارة، ويستثنى من ذلك إقليك مسعود (إقليم كردستان العراق).

- في حال عدم التزام العدو، سيكون الرد مباشرًا وبشكل مركّز، مع رفع وتيرة الضربات بعد انتهاء المدة.

- نشد على أيدي المسؤولين في الحكومة وأبنائنا في الأجهزة الأمنية بشأن حماية البعثات الدبلوماسية والكيانات الاقتصادية، ما دامت دول هذه البعثات ملتزمة بعدم التورط في هذه الحرب، ولا يدخل عناصر الكيان الصهيوني وقوات الاحتلال الأميركي الإجرامية ضمن هذه الحماية بوصفهم جماعات تجسس وحرب".





