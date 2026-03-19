كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عراقجي ينتقد ماكرون: قلقه لم يأتِ عقب الهجوم "الإسرائيلي" على منشآتنا بل عقب ردّنا

2026-03-19 09:34
انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول الرد الإيراني على الاعتداءات "الإسرائيلية" على المنشآت النفطية والغازية في إيران.

وقال عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس 19 آذار/مارس 2026: "لم ينبس ماكرون ببنت شفة إدانةً للحرب "الإسرائيلية" - الأميركية على إيران، ولم يدن "إسرائيل" عندما فجرت مستودعات الوقود في طهران، ما عرّض الملايين للسموم". 

أضاف وزير الخارجية الإيراني قائلًا: "إن "قلقه" (ماكرون) الحالي لم يأتِ عقب الهجوم "الإسرائيلي" على منشآت الغاز لدينا، بل عقب ردّنا. مؤسف!".

وفي منشور آخر لفت عراقجي إلى حجم النفقات الباهظة للحرب الأميركية و"الإسرائيلية" المفروضة على إيران وقال: "إن المواطنين الأميركيين يجب أن يحمّلوا نتنياهو وأنصاره، مسؤولية الضرائب الباهظة التي تخدم "إسرائيل"".

وأضاف عراقجي يقول: "تمضي ثلاثة أسابيع على الحرب التي فرضتها الإدارة الأميركية على الشعبين الإيراني والأميركي"، مشددًا على أن "الـ 200 مليار دولار، هي مجرد قمة جبل الثلج".

وتابع: "على المواطنين الأميركيين العاديين أن يعتبروا بنيامين نتنياهو وأنصاره في الكونغرس، مسؤولين عن "الضرائب التي تخدم "إسرائيل" والبالغة تريليونات الدولارات والتي هي في طريقها لتفرض نفسها على اقتصاد الولايات المتحدة".

الجمهورية الاسلامية في إيران النفط الغاز عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
