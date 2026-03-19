أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية أنها استهدفت 80 موقعًا عسكريًا ومواقع إسناد عسكري في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة ووسطها بواسطة المنظومات الصاروخية النقطوية الدقيقة والمتعددة الرؤوس وبالمُسيّرات التدميرية.

وقالت العلاقات العامة في الحرس الثوري في بيان اليوم الخميس 19 آذار 2026: إنه "استمرارًا للموجة الـ 63 لعملية الوعد الصادق-4، تم استهداف 80 موقعًا عسكريًا ومواقع إسناد عسكري في جنوب ووسط وقلب الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في "ريشون لتسيون" والرملة بالوسط، و"إيلات" (أم الرشراش) في الجنوب و"رمات غان" و"بني براك" في شرق "تل أبيب" و"بت يام" في جنوب "تل أبيب"، استهدافًا دقيقًا بواسطة المنظومات النقطوية الدقيقة ومتعددة الرؤوس والمُسيّرات التدميرية".

وأكد البيان أن قوات حرس الثورة الإسلامية "باقية على العهد الذي قطعناه".

وفي بيان آخر أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني في بيان صباح اليوم الخميس، أنها دمرت أهدافًا رئيسية في 4 قواعد أميركية في الإمارات والكويت والبحرين خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أنه "بعد هجوم مركب بالصواريخ والطائرات المُسيّرة، تعرض مبنى تمركز القادة وخزانات الوقود وحظائر معدات قاعدة منهاد في الإمارات لضربات مؤثرة. أيضًا تعرضت رادارات الإنذار المبكر والمنحدر المركزي لقاعدة العديري في الكويت للقصف بصواريخ باليستية".

وحسب البيان، "فقد تعرضت خزانات الوقود ورادارات الإنذار المبكر في قاعدة الظفرة الجوية الأميركية في أبو ظبي ومقر الأسطول الخامس في ميناء سلمان في البحرين لضربات كثيفة بالطائرات المسيّرة وصواريخ كروز والصواريخ الباليستية".

