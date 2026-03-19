كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بوتين يعزي آية الله السيد مجتبى الخامنئي باستشهاد الدكتور علي لاريجاني
بوتين يعزي آية الله السيد مجتبى الخامنئي باستشهاد الدكتور علي لاريجاني

2026-03-19 10:51
أبرق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، معزيًا باستشهاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الدكتور علي لاريجاني.

وقال الرئيس بوتين في برقيته: "أقدم تعازي الحارة لسماحتكم باستشهاد السيد علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الفرصة أتيحت له مرارًا للقاء "هذا السياسي الحكيم وبعيد النظر والذي دافع عن مصالح شعبه بحزم وصلابة".

واكد بوتين أن "الذكرى الطيبة للشهيد لاريجاني بوصفه صديقًا حقيقيًا لبلادنا، واتخذ خطوات جبارة على طريق تنمية علاقات المشاركة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وطهران، ستبقى محفورة في قلوبنا وذاكرتنا".

وختم الرئيس الروسي برقيته للسيد الخامنئي قائلًا: "أرجو أن تنقلوا مواساتي العميقة ودعمي إلى أسرة وأقرباء هذه الفقيد".

روسيا الجمهورية الاسلامية في إيران فلاديمير بوتين السيد مجتبى الخامنئي
