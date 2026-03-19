الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الصين تدين اغتيال لاريجاني وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

شهداء وجرحى جراء تصعيد "إسرائيلي" عنيف في جنوب لبنان

2026-03-19 12:31
69

بموازاة الهزيمة التي مُني بها العدو "الإسرائيلي" في بلدة الطيبة الجنوبية إثر تدمير المقاومين دبابات "إسرائيلية" بالجملة، يواصل العدو "الإسرائيلي" عدوانه الهمجي على لبنان، حيث يرتكب المجازر ويعمل على تدمير القرى والمدن، في مشهد يعكس وحشيته وإجرامه.

وفي هذا السياق، شهدت بلدة الطيبة غارة جوية صهيونية وقصفًا مدفعيًا ورصاصًا غزيرًا، تزامن مع سماع أصوات مروحيات في أجوائها، فيما قصف العدو البلدة بشكل عنيف، ونفّذ عملية إخلاء للإصابات عقب تدمير المقاومة دبابات له بمن فيها من جنود. كما نفّذ أحزمة نارية في البلدة الواقعة جنوب لبنان، بالتوازي مع تحليق كثيف لمروحيات الاحتلال في أجواء عديسة وكفركلا ومحيط الطيبة.

بالتوازي، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" مرتين على مدينة الخيام، وواصل شن غاراته بشكل متكرر عليها، ملقيًا بالونات حرارية فوق منطقة مرجعيون، في حين استهدفت مدفعيته بلدة أرنون والأحياء الغربية والشرقية في مدينة الخيام.

كما استهدف الطيران الحربي منزلًا في بلدة البرج الشمالي في صور، وتعرضت منطقة الحوش في مدينة صور لعدوان "إسرائيلي". وقصفت مدفعية العدو بشكل متقطع مداخل بلدتي شيحين ومروحين.

ليلًا، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين قرب المنازل في السريرة بمنطقة جزين، ما أدى إلى تصدع المنازل وتكسر الزجاج. وفجرًا، استهدف طيران العدو منزلًا في بلدة شقرا، كما شنّ غارة أخرى على بلدة صفد البطيخ في الجنوب.

وامتد القصف إلى مدينة بنت جبيل التي تعرضت لغارتين، فيما سُجلت غارتان "إسرائيليتان" على القنطرة وقصف مدفعي لوادي السلوقي، بالتزامن مع تحليق طيران حربي على علو منخفض فوق القطاع الشرقي.

وفي النبطية وجوارها، نفّذ الطيران الحربي الصهيوني صباحًا غارة على بلدة ميفدون، أتبعها بأخرى على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، كما استهدف مرتفعات الجبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح وبلدة برغز.

وكان الطيران "الإسرائيلي" قد شن فجرًا سلسلة غارات على بلدات جبشيت وحبوش والشرقية في قضاء النبطية، وعلى بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، وعلى بلدة تولين في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي برعشيت وشقرا.

كما وقعت غارة "إسرائيلية" بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو والبازورية أسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة مشغرة في البقاع الغربي.

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان الشهداء الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
أشلاء الطفولة توثق بربرية العدوان: 20 طفلًا بين شهيد وجريح في حصيلة يومين من المجازر
عمليات المقاومة ليوم الخميس 19 آذار 2026 
6 دبابات ميركافا في قبضة النار.. ملحمة "الطيبة" تحرق أوهام التوغل الصهيوني
تصعيد صهيوني على البقاع الغربي: غاراتٌ تستهدف المنازل الآمنة وشهاداتٌ تروي فصول الألم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة