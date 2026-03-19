بموازاة الهزيمة التي مُني بها العدو "الإسرائيلي" في بلدة الطيبة الجنوبية إثر تدمير المقاومين دبابات "إسرائيلية" بالجملة، يواصل العدو "الإسرائيلي" عدوانه الهمجي على لبنان، حيث يرتكب المجازر ويعمل على تدمير القرى والمدن، في مشهد يعكس وحشيته وإجرامه.

وفي هذا السياق، شهدت بلدة الطيبة غارة جوية صهيونية وقصفًا مدفعيًا ورصاصًا غزيرًا، تزامن مع سماع أصوات مروحيات في أجوائها، فيما قصف العدو البلدة بشكل عنيف، ونفّذ عملية إخلاء للإصابات عقب تدمير المقاومة دبابات له بمن فيها من جنود. كما نفّذ أحزمة نارية في البلدة الواقعة جنوب لبنان، بالتوازي مع تحليق كثيف لمروحيات الاحتلال في أجواء عديسة وكفركلا ومحيط الطيبة.

بالتوازي، أغار الطيران الحربي "الإسرائيلي" مرتين على مدينة الخيام، وواصل شن غاراته بشكل متكرر عليها، ملقيًا بالونات حرارية فوق منطقة مرجعيون، في حين استهدفت مدفعيته بلدة أرنون والأحياء الغربية والشرقية في مدينة الخيام.

كما استهدف الطيران الحربي منزلًا في بلدة البرج الشمالي في صور، وتعرضت منطقة الحوش في مدينة صور لعدوان "إسرائيلي". وقصفت مدفعية العدو بشكل متقطع مداخل بلدتي شيحين ومروحين.

ليلًا، شنّ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين قرب المنازل في السريرة بمنطقة جزين، ما أدى إلى تصدع المنازل وتكسر الزجاج. وفجرًا، استهدف طيران العدو منزلًا في بلدة شقرا، كما شنّ غارة أخرى على بلدة صفد البطيخ في الجنوب.

وامتد القصف إلى مدينة بنت جبيل التي تعرضت لغارتين، فيما سُجلت غارتان "إسرائيليتان" على القنطرة وقصف مدفعي لوادي السلوقي، بالتزامن مع تحليق طيران حربي على علو منخفض فوق القطاع الشرقي.

وفي النبطية وجوارها، نفّذ الطيران الحربي الصهيوني صباحًا غارة على بلدة ميفدون، أتبعها بأخرى على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية، كما استهدف مرتفعات الجبل الرفيع في منطقة إقليم التفاح وبلدة برغز.

وكان الطيران "الإسرائيلي" قد شن فجرًا سلسلة غارات على بلدات جبشيت وحبوش والشرقية في قضاء النبطية، وعلى بلدة صفد البطيخ في قضاء بنت جبيل، وعلى بلدة تولين في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي برعشيت وشقرا.

كما وقعت غارة "إسرائيلية" بين بلدتي عيتيت ووادي جيلو والبازورية أسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة مشغرة في البقاع الغربي.

