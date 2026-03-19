تواصلت ردود فعل الدول الحليفة لطهران على اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الشهيد علي لاريجاني في هجوم "إسرائيلي"، وكان أحدثها الموقف الصيني، إذ أكدت بكين في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن استهداف لاريجاني، أو أي قيادي إيراني آخر، أمر غير مقبول.

وجددت الصين اليوم إدانتها للحادث، مشددة على رفضها لاغتيال المسؤولين، وداعية في الوقت نفسه إلى وقف فوري لإطلاق النار. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن الأعمال التي تهدف إلى اغتيال القادة الإيرانيين ومهاجمة الأهداف المدنية غير مقبولة على الإطلاق.

وكانت طهران قد أعلنت رسميًا، أمس الأربعاء، استشهاد رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، عن عمر ناهز 67 عامًا، جراء غارات "إسرائيلية" استهدفت منطقة برديس شمال شرق العاصمة الإيرانية.

الكلمات المفتاحية