حذّر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري، من أن العدو ارتكب خطأً كبيرًا باستهداف البنى التحتية للطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أن الرد على ذلك بدأ بالفعل ولم ينتهِ بعد.

وأضاف أنه في حال تكرار هذا الأمر، فإن الهجمات المقبلة ستستهدف البنى التحتية للطاقة لدى العدو وحلفائه، وستستمر حتى التدمير الكامل، مشددًا على أنّ الرد الإيراني سيكون أشد بكثير من هجمات هذه الليلة.

