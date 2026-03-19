أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني في البيان رقم "35" أنه منذ فجر اليوم الخميس (19 آذار/ مارس 2026)، وضمن ردٍّ على دماء أبطال المدمرة "دنا" والشهيد حجة ‌الإسلام إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات، تم استهداف وزارة ما يسمى بـ "الأمن الداخلي" للعدو الصهيوني في القدس المحتلة، وقناة "شبكة 13" في "تل أبيب"، ومبنى وتسهيلات وحدة القوات البرية في ثكنة "عرعر"، باستخدام الطائرات المسيّرة للجيش.

ووفق البيان، تُعد وزارة "الأمن الداخلي" أو الوطني للعدو الصهيوني قلب إدارة الأزمات، كما تُعتبر شبكة "13" من أهم الشبكات التجارية والإخبارية، وتلعب دورًا محوريًا في العمليات النفسية ضد إيران، بما في ذلك التغطية الانتقائية على إنجازات إيران وجبهة المقاومة.

وأشار البيان إلى أن ثكنة "عرعر" تتميز بموقعها الاستراتيجي، إذ تُعد بمثابة عين العدو قرب الحدود اللبنانية والسورية، وتُعتبر من المقرات الرئيسية لوحدات القوات البرية الصهيونية.

وأضاف الجيش أن هذه الجولة من الهجمات استخدمت فيها الدفعة الجديدة من الطائرات المسيّرة الانتحارية.

