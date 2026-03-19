أعلن حرس الثورة الإسلامية تنفيذ الموجة الـ64 من عملية "الوعد الصادق 4" يوم الخميس الأخير من السنة الإيرانية، تكريمًا للشهداء والمدافعين عن الحرم، تحت الرمز "يا زهرا سلام الله عليها".

ووفق البيان، شملت العمليات مواقع رئيسية في وسط وشمال الأراضي المحتلة، بما في ذلك تجمعات القوات، ومحطات الوقود، والمصافي، وبعض المدن المهمة، كما تم استهداف الأسطول الخامس الأميركي بدقة.

وأكد الحرس الثوري أن العمليات تسببت في إجبار السكان على البقاء في الملاجئ لساعات طويلة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على اعتداءات "إسرائيل" وأميركا، مع استمرار العمليات حتى تحقيق أهدافها.

وأشار البيان إلى كلمات الحاج قاسم سليماني، مؤكدًا على الاستمرار في الدفاع والمقاومة وعدم ترك أي فرصة للعدو، بما يعكس تصميم إيران على الرد بقوة على أي تهديد.

