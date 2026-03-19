الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي تحذير أميركي: حرب إيران تتحول إلى مستنقع بلا مخرج

عربي ودولي

"نيويورك تايمز": على ترامب التوسّل لإيران لوقف الحرب والتوصل لتسوية

2026-03-19 13:33
صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تدعو ترامب لإنهاء الأعمال العدائية ضد إيران والضغط على نتنياهو لفعل ذلك في إيران ولبنان ثمّ التوسل إلى طهران للعودة إلى المفاوضات
68

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّ القتل والدمار يجب أن يكونا قد أنهكا الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة إيران ودول الخليج، لدرجة تسمح بالتوصل إلى نوع من "التسوية". 

ورأت الصحيفة أنه ينبغي لترامب أن "يعلن تحقيق أهدافه الحربية في إيران"، على حد تعبيرها، وأن يضغط على رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو لإنهاء الأعمال العدائية ضد حزب الله وإيران على حد سواء.

وأكدت الصحيفة أنه بعد وقف الحرب ينبغي أن "يتوسل" البيت الأبيض لسلطنة عمان لحث إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإجراء "محادثات سرية"، فيما قالت "لا أعلم إن كان التوصل إلى اتفاق ممكناً".

واعتبرت أنّ تخفيف العقوبات سيكون "أمراً جذاباً للغاية" (أي بالنسبة إلى إيران وعودتها إلى المفاوضات)، مُذكّرةً  أنّه لـ"هذا السبب عرضت إيران ما بدا اتفاقاً جيداً جداً بشأن البرنامج النووي قبيل رفض ترامب له وشنّه الهجوم".

وشككت الصحيفة في إمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل اليوم، "لكن ربما يكون من الممكن التوصل إلى نوع من التوقف المؤقت عن التخصيب مع استئناف عمليات التفتيش".

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "إذا كان التوصل إلى اتفاق جديد ممكناً، فسيقلل أيضاً من احتمالية وقوع هجمات إلكترونية أو إرهابية ضد الأميركيين"، وفق تعبيرها، رداً على اغتيال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

وفي تزايد التصعيد في المنطقة، شنت "إسرائيل" هجوماً عدوانياً استهدف حقل غاز جنوب بارس في إيران. وفي إثر ذلك، شدد حرس الثورة على أن هذه المرحلة تمثل تحولاً في مسار الحرب بعد استهداف بنية الطاقة الإيرانية.

وفي إطار الرد على هذا الهجوم، أطلق حرس الثورة الموجة الـ63 من عملية "وعد صادق 4"، مستهدفاً منشآت نفطية مرتبطة بالولايات المتحدة في المنطقة، و80 هدفاً عسكرياً في جنوب ووسط وعمق الأراضي المحتلة.

كذلك، يواصل حرس الثورة الرد على العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" وجرائمه بحق إيران، من خلال استهداف القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة وعمق كيان الاحتلال في موجات من القصف.

الكلمات المفتاحية
بنيامين نتنياهو دونالد ترامب الاعتداءات الصهيونية على لبنان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة