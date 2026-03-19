أجرى وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، سلسلة اتصالات هاتفية مع نظرائه في مصر وتركيا وباكستان، لبحث التطورات المتسارعة في المنطقة.

وأكد عراقجي خلال الاتصالات أن الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية" على البنى التحتية الإيرانية تمثل "تصعيداً خطراً" يهدد استقرار المنطقة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين دول الإقليم.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن بلاده لن تتوانى عن الدفاع عن سيادتها وأمنها، محذراً من تداعيات "السلوكيات المتهورة" التي قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع. كما دعا إلى اليقظة الإقليمية في مواجهة التطورات المتسارعة.

عراقجي يدين مواقف السويد في الدفاع عن جاسوس "إسرائيلي"

كما بحث عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيرته السويدية تطورات المنطقة والعلاقات الثنائية، وأدان بشدة المواقف المؤسفة للسويد في الدفاع عن جاسوس كان يعمل لصالح الموساد "الإسرائيلي"، مؤكداً أن إيران لن تتساهل إطلاقاً في ما يتعلق بأمن شعبها وسلامته.

الكلمات المفتاحية