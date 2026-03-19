أعادت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس (19 آذار/ مارس 2026)، فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإغلاق، للسماح بخروج عدد محدود من الجرحى الفلسطينيين لتلقي العلاج.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن 8 جرحى فقط، إلى جانب 17 من أفراد عائلاتهم، سُمح لهم بمغادرة القطاع عبر المعبر، في ظل قيود مشددة يفرضها الاحتلال على حركة العبور.

فيما لم تتضح بعد آلية عودة المرضى من مصر إلى قطاع غزة.

وكان الاحتلال "الإسرائيلي" قد أغلق معبر رفح في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة، ما حال دون مغادرة آلاف الجرحى لتلقي العلاج خارج القطاع.

ويأتي فتح المعبر في أعقاب اتصالات ومحادثات شهدتها القاهرة، في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي يتعرض لضغوط متزايدة في ظل تصاعد العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران.

وكان معبر رفح قد أُعيد فتحه بشكل محدود في شباط/ فبراير الماضي، بعد إغلاق شبه كامل منذ أيار/ مايو 2024، ما فاقم معاناة الفلسطينيين، ولا سيما المرضى الذين حُرموا من فرص العلاج خارج القطاع.

استمرار اعتداءات الاحتلال على غزة

في موازاة ذلك، تواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها على قطاع غزة، حيث أفاد مسعفون باستشهاد أربعة فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين جرّاء غارات جوية استهدفت مدينة غزة.

وأشارت وزارة الصحة في القطاع إلى أنّ نحو 680 فلسطينياً استشهدوا بنيران الاحتلال منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في الـ11 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على قطاع غزة، بالتزامن مع اعتداءاته على لبنان، إضافة إلى الجمهورية الإسلامية في إيران.

