

يبدو أن الشبح السياسي للرئيس ليندون ب. جونسون قد تبع الرئيس دونالد ترامب مباشرةً إلى المكتب البيضاوي. منذ بدء العدوان العسكري على إيران في شباط 2026، تصاعدت الضغوط على هذه الإدارة بسرعةٍ. وهنا لا يمكن تجاهل صدى التاريخ. شاهد جونسون رؤيته الداخلية الشاملة تُبتلع بحربٍ على بعد نصف العالم، ودُفنت طموحات "المجتمع العظيم" تحت وطأة صراعٍ لم يستطع السيطرة عليه. والآن يواجه ترامب شيئًا مريبًا مماثلًا، حيث تبدأ حربٌ في الشرق الأوسط، لم يؤيدها العديد من مؤيديه، في تقويض جدول أعماله "أميركا أولًا". ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وزيادة الضغوط بسبب "ملفات إبستين"، تشير أوجه التشابه بين انهيار جونسون في 1968 والموقف الحالي لترامب إلى ناخبين متقلبين ومتحولين.

الانحدار في نسبة الموافقة أثناء الحرب

هناك نمطٌ قاتمٌ في السياسة الأميركية: بمجرد أن يصبح الرئيس وجه حربٍ، تتقلص شعبيته، فأرقام الاستطلاعات تنهار، ولا ترتفع. تُظهر بيانات غالوب أن جونسون دخل عام 1964 بنسبة موافقة بلغت 79٪. وبحلول آذار 1968، بعد سنواتٍ من التصعيد في فيتنام، انهارت النسبة إلى 36٪ وهو انهيارٌ مفاجئٌ صدم حتى أقرب حلفائه. ويُظهر استطلاع جامعة كوينيبياك في 9 آذار 2026 أن ترامب عند 37٪ – تقريبًا نفس القاع – مع 57٪ غير موافقين على سياساته منذ بدء الضربات الإيرانية. كلا الرجلين كان له بدايةٌ قويةٌ، محميةٌ بالانتصارات التشريعية والزخم الاقتصادي. الحرب أنهت ذلك بالنسبة لجونسون، وتبدو أنها تفعل الشيء نفسه الآن.

الشقوق الداخلية وفجوة المصداقية

نادراً ما يبدأ الانهيار السياسي من الخارج، بل يبدأ من الداخل. بالنسبة لجونسون، كان الجرح هو "فجوة المصداقية": فقد الأميركيون الثقة بأن تقاريره المتفائلة لها أي صلةٍ بالواقع على الأرض في فيتنام. وبمجرد فقدان الثقة، يصبح من المستحيل استعادتها. يواجه ترامب نسخته الخاصة من هذا الانقسام. تظهر بيانات كوينيبياك أن 85٪ من الجمهوريين لا يزالون يدعمون الضربات الإيرانية، لكن فقط 31٪ من المستقلين و7٪ من الديمقراطيين يوافقون. هذه ليست أرقام التجديد النصفي فحسب. أظهر استطلاع كلية إيمرسون في شباط 2026 أن الناخبين من أصلٍ لاتينيٍ يبتعدون بسرعةٍ، مع 58٪ غير موافقين على أداء الرئيس مع تزايد التكاليف واستمرار الصراع.

ظل الفساد وإفلات النخبة من العقاب

لم يستطع جونسون الهروب من هتافات المتظاهرين ضد الحرب. نسخة ترامب من هذا الضجيج رقميةٌ ولا تقل إصرارًا. التحقيق المتجدد في قضية جيفري إبستين أضاف طبقةً جديدةً من الجدل على رئاسةٍ مهزوزةٍ بالفعل. أظهر استطلاع Economist/YouGov في شباط 2026 أن 52٪ من الأميركيين يعتقدون أن الرئيس يُغطي جرائم مرتبطةً بالممول الراحل، ونسبةً مماثلةً تعتقد أنه كان متورطًا شخصيًا. هذا ليس رأيًا هامشيًا، إنه رأي أغلبية البلاد. وأفادت المنظمة الوطنية للمرأة في 10 آذار 2026 أن ملفات إبستين ستكون "عاملًا حاسمًا" لـ 60٪ من الناخبين. وهذا يشير إلى شيءٍ أعمق: الناخبون لم يعودوا مستعدين لفصل السلوك الشخصي عن القيادة السياسية.

العواقب الانتخابية وانتخابات التجديد النصفي 2026

كل ذلك يشير إلى ما يخشاه الجمهوريون بصمت: "مجزرة التجديد النصفي" هذا تشرين الثاني. يُظهر استطلاع كلية إيمرسون أن الديمقراطيين يتقدمون بفارق 8 نقاطٍ في بطاقة الاقتراع العامة، وهو هامشٌ تاريخيًا قادرٌ على قلب مجلسي الكونغرس. جونسون فهم الإشارة في 1968 وتراجع جانبًا. ترامب لا يظهر أي ميلٍ لذلك، ولا يزال يصف هذا العصر بأنه "عصرٌ ذهبيٌ" بينما يستمر الصراع. وذكرت "بلومبرغ" بصراحةٍ أن الحرب "تحرق الوقت" أمام أي إعادة ضبطٍ اقتصاديةٍ، مما يترك الحزب الجمهوري معرضًا لقاعدةٍ ديمقراطيةٍ متحمسةٍ والمستقلين الذين ينصرفون.

نظرة مستقبلية نحو تشرين الثاني

إذا لم يُحل هذا الصراع قريبًا، فقد يكون الضرر الاقتصادي قد وقع بالفعل. يحذر تقرير منتصف آذار من The Economist من أن الصدمات في سلاسل إمداد الطاقة والأسمدة قد تصبح دائمةً دون حلٍ قبل نيسان. بالنسبة للجمهوريين، هذا سيناريو كابوسيٌ التضخم الراكد وارتفاع أسعار الوقود له تاريخٌ طويلٌ في تقويض الأغلبية الحاكمة في دورات التجديد النصفي. كلما طال أمد الحرب، ازداد العمق السياسي للحفرة. وهنا يتوقف التشبيه بجونسون عن كونه تاريخيًا ويصبح شخصيًا. جونسون لم يخسر حربًا فقط بل فقد ثقة البلاد ولم يستعدها أبدًا. وترامب يواجه الآن نفس المخاطر، يقاتل صراعًا مطولًا بينما يشاهد ناخبين متشككين يتزايدون. الحروب لها طريقةٌ في تجاوز التفاؤل الذي بدأه، والناخبون لديهم ذاكرةٌ طويلةٌ.

