كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

رغم المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني... أهالي يونين: باقون على خط المقاومة
رغم المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني... أهالي يونين: باقون على خط المقاومة

2026-03-19 17:35
46

ارتكب العدو الصهيوني مجزرة جديدة في بلدة يونين، إثر غارة جوية نفذتها طائرة حربية مساء أمس الأربعاء 18 آذار 2026 عند الساعة 8:10 صباحًا، مستهدفة منزلًا سكنيًا تقطنه عائلة من آل النمر، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء، بينهم طفلان.

والشهداء هم:
حسين محمد النمر، حافظ محمد النمر، سارة محمد النمر، أسماء الكحيل، الطفل محمد حسين النمر، والطفلة فلك حسين النمر.

وأثارت المجزرة حالة من الحزن والغضب في البلدة، حيث أكد أهالي يونين تمسكهم بخيار المقاومة ونهجها، مشددين على مواصلة الصمود والتحدي في وجه الاعتداءات.
 

