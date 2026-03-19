كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

الحرس الثوري: استهدفنا مصافي نفط حيفا وأسدود وأهدافًا أميركية بصواريخ متطوّرة
2026-03-19 19:43
أعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الخميس 19 آذار/مارس 2026، عن تنفيذ الموجة 65 من عملية "الوعد الصادق 4"، باستخدام منظومات صاروخية حديثة، من بينها نظام "نصر الله" المطوّر والموجّه، وذلك للمرة الأولى.

وقال الحرس الثوري، في بيان: "استهدفت الضربات مصفاتَيْ حيفا وأسدود، وهما من أبرز منشآت تكرير النفط في "إسرائيل"، إلى جانب مواقع أمنية ومراكز دعم عسكري في المنطقة، باستخدام صواريخ دقيقة الإصابة".

أضاف البيان: "الحرس الثوري استهدف مواقع ومصالح أميركية في المنطقة شملت قواعد عسكرية ومراكز دعم لوجستي واتصالات، باستخدام صواريخ متوسِّطة المدى وأنظمة متعدِّدة، بينها صواريخ "قدر" و"خيبر شكن" و"قيام" و"ذو الفقار".

وأشار البيان إلى أنّ "العملية نُفِّذت تحت شعار "يا أبا عبد الله الحسين عليه السلام" إهداءً لضحايا سلاح الجو الفضائي التابع للحرس الثوري".

