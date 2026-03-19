أصدرت إدارة مستشفى الرسول الأعظم بيانًا مفصلًا أدانت فيه بشدة الاعتداءات التي تطاول القطاع الصحي والإسعافي والإعلامي في لبنان، معتبرةً أن ما يجري يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية.

وأكدت الإدارة أن استهداف المراكز الطبية، وآخرها مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي، يعكس تماديًا واضحًا في ضرب خطوط الحياة، ويهدد بشكل مباشر سلامة المرضى والطواقم الطبية التي تواصل أداء رسالتها الإنسانية رغم الظروف الصعبة.

وأشارت إلى سلسلة من الاعتداءات التي طاولت مراكز الهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة للإسعاف الصحي، إضافة إلى فرق الصليب الأحمر اللبناني في أثناء قيامها بواجبها في إنقاذ الجرحى، ما يشكل اعتداءً مباشرًا على العمل الإنساني.

ولفتت إلى اغتيال مدير البرامج السياسية في قناة المنار، محمد شري، في محاولة لطمس الحقيقة وحجب معالم الجرائم، إلى جانب تكرار استهداف المستشفيات في الجنوب وبيروت والبقاع، وما خلَّفه ذلك من أضرار جسيمة في البنية الصحية.

وشددت إدارة المستشفى على أن هذه الانتهاكات لن تثني الكوادر الصحية والإعلامية عن مواصلة واجبها، بل ستزيدها إصرارًا على الصمود، مؤكدةً أن دماء الشهداء من مسعفين وإعلاميين وكوادر طبية ستبقى دافعًا للاستمرار ونبراسًا في مسيرة العمل الإنساني.

وختم البيان بتقديم التعازي لعوائل الشهداء، وللعاملين في المؤسسات الصحية والإعلامية، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، ومؤكدة أن هذه التضحيات ستبقى وسام شرف في مسيرة الصمود والثبات.

الكلمات المفتاحية