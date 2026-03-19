أكد المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في مقابلة مع قناة المنار أن كل محاولات العدو العدوانية تتحطم على صخرة صمود أهل المقاومة وثباتهم.

وأشار إلى أن أداء المقاومة على المستوى العسكري "أكثر من ممتاز"، لافتًا إلى أن المفاجأة تكمن بوجود من يقاتل على الحافة الأمامية.

وأوضح أن منطقة جنوب الليطاني "نظيفة فعلًا" بوجود من يدافع عنها، مشددًا على أن إيران لا تتخلى عن حلفائها ولن تسمح بالاستفراد بهم، مرجحًا أن الحرب لن تنتهي إلا بوقف إطلاق النار على كل الجبهات.

وأضاف إبراهيم أن الرهان على هزيمة الشيعة هو رهان خاطئ، معتبرًا أن هزيمتهم تعني هزيمة لبنان، متسائلًا عن دور الحكومة التي لم تُدن العدوان، في حين تواصل إدانة حزب الله رغم استمرار الأخير في الدفاع عن لبنان.

