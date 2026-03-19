الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي

اللواء عباس إبراهيم: أداء المقاومة على المستوى العسكري "أكثر من ممتاز"

2026-03-19 22:34
71

أكد المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في مقابلة مع قناة المنار أن كل محاولات العدو العدوانية تتحطم على صخرة صمود أهل المقاومة وثباتهم.

وأشار إلى أن أداء المقاومة على المستوى العسكري "أكثر من ممتاز"، لافتًا إلى أن المفاجأة تكمن بوجود من يقاتل على الحافة الأمامية.

وأوضح أن منطقة جنوب الليطاني "نظيفة فعلًا" بوجود من يدافع عنها، مشددًا على أن إيران لا تتخلى عن حلفائها ولن تسمح بالاستفراد بهم، مرجحًا أن الحرب لن تنتهي إلا بوقف إطلاق النار على كل الجبهات.

وأضاف إبراهيم أن الرهان على هزيمة الشيعة هو رهان خاطئ، معتبرًا أن هزيمتهم تعني هزيمة لبنان، متسائلًا عن دور الحكومة التي لم تُدن العدوان، في حين تواصل إدانة حزب الله رغم استمرار الأخير في الدفاع عن لبنان.

الكلمات المفتاحية
حزب الله اللواء عباس ابراهيم العدوان الصهيوني
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة