العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
01:30 |المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن: ندعو لنصرة الأقصى وأهالي غزة الذين يستقبلون العيد وهم يعانون الحصار والتجويع على يد الصهاينة وأعوانهم من مجرمي العصر
01:29 |المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن: نجدد التضامن مع مجاهدي حزب الله وفصائل المقاومة في العراق وكافة شعوب الأمة التي تتعرض لعدوان صهيوني أميركي آثم
01:29 |المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى وحدة الصف والموقف استجابة لله ولرسوله ودعمًا لفلسطين وقضيتها العادلة
01:10 |ماكرون: فرنسا تبحث مع الشركاء الدوليين خاصة أعضاء مجلس الأمن إمكانية إنشاء إطار أممي لتنظيم الوضع في مضيق هرمز
01:09 |ماكرون: المباحثات حول تشكيل تحالف بحري دولي لتأمين حركة العبور في مضيق هرمز لا تزال في مرحلة استكشافية
01:02 |ماكرون: مهمة تأمين الملاحة في هرمز لن تكون عسكرية هجومية بل قائمة على التنسيق وتفادي التصعيد مع إيران
01:00 |الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز عند هدوء الأوضاع
00:52 |القناة 12 "الإسرائيلية": أنباء أولية عن سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في خليج حيفا وشفا عمرو في شمال "إسرائيل"
00:48 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: حكومة الحرب والإرهاب الصهيونية سعيًا للهروب من إخفاقاتها السابقة والأزمات الداخلية والفضائح المرتبطة بإبستين دخلت حربًا مهزومة سلفًا وبلا شرف ضد إيران
00:47 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: في هذه الموجة استخدمنا أنظمة صواريخ صلبة وسائلة فائقة القوة ودقيقة الاستهداف ومتعددة الرؤوس
00:47 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: الحبس الطويل لسكان الأراضي المحتلة في الملاجئ هو أبرز إنجاز لوزارة الحرب الصهيونية وحكومة نتنياهو وترامب المجرم في هذه الحرب
00:46 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهدفنا في الموجة 66 أهدافًا في قلب وجنوب الأراضي المحتلة و"تل أبيب" وقواعد الجيش الأميركي الإرهابي في المنطقة
00:44 |حرس الثورة الإسلامية في إيران: نُفّذت موجة 66 في الساعة 01:20 فجر يوم الجمعة هدية إلى روح الشهيد العظيم لسيد الشهداء في المقاومة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
00:33 |رويترز: العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تتراجع 1.19 دولار بنسبة 1.25% إلى 94.40 دولارًا للبرميل
00:32 |"يديعوت أحرونوت": إيران أطلقت عددًا من الصواريخ الانشطارية تجاه "إسرائيل" خلال الساعة الأخيرة
00:19 |إيران| بزشكيان: إذا لم يقف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الأزمة فإن لهيب هذه النار سيمتد ليحرق الجميع
00:18 |إيران| الرئيس مسعود بزشكيان: طبيعة الكيان الصهيوني قائمة على الإرهاب لكن اغتيال القائد الشهيد يمثل نهجًا جديدًا في النزاعات الدولية
00:15 |القيادة المركزية لخاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف جميع البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة والعدو الصهيوني وتتحمل المسؤولية رسميًا عن ذلك وتعلنها صراحة
00:15 |القيادة المركزية لخاتم الأنبياء: يعتزم العدو الصهيوني استهداف البنى التحتية للطاقة في المنطقة بما في ذلك منشآت «أرامكو»
00:15 |القيادة المركزية لخاتم الأنبياء: ما يدل على هذا النية الخبيثة سوابق أعمال الشر للعدو الرامية إلى اتهام إيران وإثارة الفتنة بين دول المنطقة