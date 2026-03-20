كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-03-20 00:13
01:30 |
المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن: ندعو لنصرة الأقصى وأهالي غزة الذين يستقبلون العيد وهم يعانون الحصار والتجويع على يد الصهاينة وأعوانهم من مجرمي العصر
01:29 |
المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن: نجدد التضامن مع مجاهدي حزب الله وفصائل المقاومة في العراق وكافة شعوب الأمة التي تتعرض لعدوان صهيوني أميركي آثم
01:29 |
المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن: ندعو الدول العربية والإسلامية إلى وحدة الصف والموقف استجابة لله ولرسوله ودعمًا لفلسطين وقضيتها العادلة
01:15 |
"إيكونوميست": حرب إيران قد تستنزف القوة العسكرية الأميركية لسنوات
01:14 |
ماكرون: نطالب بوقف مؤقت للضربات على البنى التحتية كوسيلة للحد من تداعيات الأزمة
01:10 |
ماكرون: فرنسا تبحث مع الشركاء الدوليين خاصة أعضاء مجلس الأمن إمكانية إنشاء إطار أممي لتنظيم الوضع في مضيق هرمز
01:09 |
ماكرون: فرنسا تدعو للحفاظ على قدرات إنتاج النفط والغاز لتجنب صدمات اقتصادية عالمية
01:09 |
ماكرون: المبادرة الخاصة بمضيق هرمز قد تساهم في تهدئة الوضع لكنها لا تعتمد علينا وحدنا
01:09 |
ماكرون: المباحثات حول تشكيل تحالف بحري دولي لتأمين حركة العبور في مضيق هرمز لا تزال في مرحلة استكشافية
01:03 |
ماكرون: اتصالات فرنسية مع أمير قطر والرئيس دونالد ترمب لبحث تطورات الأزمة
01:03 |
ماكرون: فرنسا تشدد على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة والأمن البحري والعمل على خفض التصعيد
01:02 |
ماكرون: مهمة تأمين الملاحة في هرمز لن تكون عسكرية هجومية بل قائمة على التنسيق وتفادي التصعيد مع إيران
01:02 |
ماكرون: فرنسا تأمل بوقف القتال خلال الأعياد الدينية لإتاحة فرصة للحل التفاوضي
01:02 |
ماكرون: نؤكد على ضرورة حماية المدنيين وضمان أمن إمدادات الطاقة بعيدا عن التصعيد
01:00 |
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في نظام مرافقة السفن في مضيق هرمز عند هدوء الأوضاع
00:52 |
القناة 12 "الإسرائيلية": أنباء أولية عن سقوط شظايا أو رؤوس متفجرة في خليج حيفا وشفا عمرو في شمال "إسرائيل"
00:48 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: حكومة الحرب والإرهاب الصهيونية سعيًا للهروب من إخفاقاتها السابقة والأزمات الداخلية والفضائح المرتبطة بإبستين دخلت حربًا مهزومة سلفًا وبلا شرف ضد إيران
00:47 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: في هذه الموجة استخدمنا أنظمة صواريخ صلبة وسائلة فائقة القوة ودقيقة الاستهداف ومتعددة الرؤوس
00:47 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: الحبس الطويل لسكان الأراضي المحتلة في الملاجئ هو أبرز إنجاز لوزارة الحرب الصهيونية وحكومة نتنياهو وترامب المجرم في هذه الحرب
00:46 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: استهدفنا في الموجة 66 أهدافًا في قلب وجنوب الأراضي المحتلة و"تل أبيب" وقواعد الجيش الأميركي الإرهابي في المنطقة
00:44 |
حرس الثورة الإسلامية في إيران: نُفّذت موجة 66 في الساعة 01:20 فجر يوم الجمعة هدية إلى روح الشهيد العظيم لسيد الشهداء في المقاومة الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما
00:33 |
حرس الثورة في إيران: أطلقنا الموجة 66 من عملية الوعد الصادق 4
00:33 |
رويترز: العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي تتراجع 1.19 دولار بنسبة 1.25% إلى 94.40 دولارًا للبرميل
00:32 |
"يديعوت أحرونوت": إيران أطلقت عددًا من الصواريخ الانشطارية تجاه "إسرائيل" خلال الساعة الأخيرة
00:24 |
إعلام العدو: يوم صعب طال كل المناطق في "إسرائيل" وتركيز غير مسبوق على القدس
00:20 |
صفارات الإنذار تدوي في حيفا ومحيطها
00:20 |
القناة 14 "الإسرائيلية": بلاغات تلقاها الإسعاف في القدس بعد هجوم صاروخي إيراني
00:19 |
إيران| بزشكيان: هذا النهج الإرهابي سيؤدي إلى تدمير النظم القانونية العالمية
00:19 |
إيران| بزشكيان: إذا لم يقف المجتمع الدولي بحزم أمام هذه الأزمة فإن لهيب هذه النار سيمتد ليحرق الجميع
00:19 |
التلفزيون الإيراني: إطلاق موجة صاروخية خامسة خلال الساعة الأخيرة
00:19 |
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأسفل
00:19 |
صفارات الإنذار تدوي في عكا ومحيطها
00:18 |
إيران| الرئيس مسعود بزشكيان: طبيعة الكيان الصهيوني قائمة على الإرهاب لكن اغتيال القائد الشهيد يمثل نهجًا جديدًا في النزاعات الدولية
00:15 |
القيادة المركزية لخاتم الأنبياء: القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف جميع البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة والعدو الصهيوني وتتحمل المسؤولية رسميًا عن ذلك وتعلنها صراحة
00:15 |
القيادة المركزية لخاتم الأنبياء: يعتزم العدو الصهيوني استهداف البنى التحتية للطاقة في المنطقة بما في ذلك منشآت «أرامكو»
00:15 |
القيادة المركزية لخاتم الأنبياء: ما يدل على هذا النية الخبيثة سوابق أعمال الشر للعدو الرامية إلى اتهام إيران وإثارة الفتنة بين دول المنطقة
00:15 |
"الجبهة الداخلية الإسرائيلية": هجوم صاروخي إيراني يستهدف غالبية مناطق "الشمال الإسرائيلي"
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
مقر خاتم الأنبياء المركزي: سندمر البنية التحتية الطاقوية للعدو 
مقر خاتم الأنبياء المركزي: سندمر البنية التحتية الطاقوية للعدو 
الحرس الثوري: استهدفنا مصافي نفط حيفا وأسدود وأهدافًا أميركية بصواريخ متطوّرة
الحرس الثوري: استهدفنا مصافي نفط حيفا وأسدود وأهدافًا أميركية بصواريخ متطوّرة
