كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ناصر الدين يطلع على سير العمل في مركز طوارئ الصحة ويجول على عدة مستشفيات

2026-03-20 01:20
تفقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين مساء يوم الخميس 20 آذار/مارس 2026 مركز عمليات طوارئ الصحة في وزارة الصحة العامة، واجتمع مع العاملين في المركز، واطّلع على سير العمل، لا سيّما أن المركز يضطلع بمهام عديدة تتعلق بتنسيق العمل الإغاثي الإسعافي والاستشفائي، لضمان سرعة الاستجابة وتنظيم توزيع الحالات المصابة على المستشفيات الأقل اكتظاظًا والأكثر ملاءمة بحسب الاختصاص لكل حالة على حدى.

كذلك، قام الدكتور ناصر الدين بجولة تفقدية هي الثانية له خلال ثلاثة أيام، شملت مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي ومستشفى الزهراء، واطلع على أوضاع عدد من النازحين في أقسام الطوارئ كما عاد عددًا من الجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفيين، والتقى مسؤولين في الطواقم الطبية والإدارية وبحث معهم في الآليات المتبعة لتنفيذ توجيهات الطوارئ التي وضعتها الوزارة بهدف تأمين الخدمات الصحية والاستشفائية اللازمة للجرحى وللنازحين.

وكان وزير الصحة العامة قد زار صباحًا مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت يرافقه نائب المديرة التنفيذية لليونيسف لشؤون العمل الإنساني والإمدادات تيد شيبان وممثل منظمة اليونيسف في لبنان ماركولويدجي كورسي حيث عاد عددًا من الجرحى الأطفال، وتم التأكيد على المضي قدمًا في  برنامج "أقوى" لمساعدة ورعاية الأطفال الجرحى والمتضررين من الحرب، والذي يُنفذ بالتعاون بين وزارة الصحة العامة واليونيسف بالشراكة مع المنظمة الدولية للإغاثة والمساعدة – إينارا وصندوق غسان أبو ستة للأطفال.

