جدّد المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن، تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدًا أنها "تسطر ملحمة الإيمان والحرية والكرامة نيابة عن الأمة".

وأكّد المكتب السياسي تضامنه أيضًا مع "مجاهدي حزب الله وفصائل المقاومة في العراق وكافة شعوب الأمة" التي تتعرض لعدوان أميركي صهيوني.

كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى "وحدة الصف والموقف"، استجابةً لواجب دعم فلسطين وقضيتها العادلة.

كذلك، شدّد على ضرورة نصرة المسجد الأقصى وأهالي غزّة، مشيرًا إلى أنهم يستقبلون العيد في ظل الحصار والتجويع، محمّلًا "الصهاينة وأعوانهم" مسؤولية ذلك.

وكان عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله، محمد البخيتي، قد صرح في حديث تلفزيوني أمس الخميس 19 آذار 2026 بأنّ قرار الوقوف إلى جانب إيران في اليمن "قد اتُّخذ"، مؤكدًا أنهم يراقبون الوضع، وأشار إلى أن مشاركة اليمن "مسألة وقت فقط".

بدوره، هنأ الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية، محمد عبد السلام، الشعب اليمني والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن المسؤولية الدينية تحتم على المسلمين "وحدة الموقف" في مواجهة الهجمة الصهيوأميركية التي تستهدف الجميع بلا استثناء.

وشدد عبد السلام على أن الجمهورية الإسلامية في إيران تقف اليوم في "موقع الدفاع عن النفس وعن مستقبل الأمة"، موضحًا أن المعتدين هم من أجبروا طهران على الرد على مصادر النيران بعد ارتكابهم جرائم اغتيال طالت القادة، وعلى رأسهم قائد الثورة.

وحذر عبد السلام من أن أي حديث يجافي حقيقة حق إيران في الدفاع عن نفسها إنما "يخدم الأعداء ويسعى لإشعال فتنة مدمرة بين أبناء الأمة"، مطالبًا بوقف العدوان على إيران ولبنان ومنع استخدام القواعد العسكرية في المنطقة كمنطلقات للعدوان على الآخرين.

