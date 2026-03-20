وجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان رسالة شديدة اللهجة عبر منصة "X"، حذر فيها من التداعيات الكارثية للعدوان الأميركي الأخير واغتيال آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (قدس سره)، واصفًا إياه بـ "النهج الجديد" الذي يهدد بتقويض الأنظمة القانونية العالمية برمتها.

وأكد الرئيس الإيراني أن طبيعة الكيان الصهيوني القائمة على "إرهاب الدولة" قد تلاقت مع التهور الأميركي لخلق واقع دولي يتجاوز كافة القوانين والأعراف.

وشدد في رسالته على أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الخروقات سيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، قائلًا: "إذا لم يقف المجتمع الدولي بحزم في وجه هذه الأزمة، فإن اللهيب سيحرق الكثيرين".

