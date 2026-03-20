كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي
السيد الخامنئي معزيًا بالسيّد خطيب: يجب سلب حالة الأمن من الأعداء 
السيد الخامنئي معزيًا بالسيّد خطيب: يجب سلب حالة الأمن من الأعداء 

2026-03-20 09:48
أكَّد آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي أنَّه يجب سلب حالة الأمن من الأعداء في الداخل والخارج وإهدائها إلى عموم أبناء الجمهورية الإسلامية.

جاء ذلك في رسالة وجّهها سماحته إلى رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان، على إثر استشهاد وزير الاستخبارات السيد إسماعيل خطيب.

وقدّم السيد الخامنئي في رسالته التهنئة والتعزية "باستشهاد وزير الاستخبارات المجاهد والجريح السيد إسماعيل خطيب"، إلى رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وزملائه في وزارة الاستخبارات، ولا سيما إلى عائلة الفقيد.

وأكد أن "الفراغ الذي خلّفه سماحته يجب أن يُعوَّض ببذل جهود مضاعفة من سائر المسؤولين والعاملين في تلك الوزارة الحساسة"، مشددًا على ضرورة "سلب حالة الأمن من الأعداء في الداخل والخارج وإهدائها إلى عموم أبناء الوطن".

وختم بالدعاء لرئيس الجمهورية وزملائه "بالدوام والبقاء"، سائلًا الله أن يمنّ على" الشهيد العزيز بعلو المقام".

