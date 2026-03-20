الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
لبنان

لبنان

العمل البلدي في حزب الله يهنّئ بعيد الفطر: مستمرون بتخفيف معاناة أهلنا ودعم صمودهم

2026-03-20 11:34
89

 تقدّم العمل البلدي في حزب الله بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلًا المولى عزّ وجلّ أن يعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركات، وأن يتقبّل الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعل أيام اللبنانيين عامرة بالعزة والانتصار. 

وتوجه العمل البلدي في بيان  يخالص الدعاء  إلى الله تعالى أن ينصر المجاهدين، وأن يثبّت أقدامهم، ويتقبّل تضحياتهم، ويكتب لهم النصر القريب المبين، مؤكدًا أنَّهم "الذين سطّروا بدمائهم وتضحياتهم أسمى معاني العزة والكرامة، وكانوا ولا يزالون درعًا يحمي الأرض والإنسان".

كما خص العمل البلدي بالتحية والتقدير الأهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم، والأهالي النازحين قسرًا عن ديارهم، الذين واجهوا المِحَن بثباتٍ وصبر، وقدموا أروع صور التضحية في سبيل الحفاظ على كرامتهم وأرضهم، مضيفًا: "إننا على يقين بأن الله تعالى لن يضيع صبرهم، وسيجزيهم خير الجزاء، وأن ما بذلوه من تضحيات سيكون لهم أجره العظيم وفضله الجزيل، وأن الفرج آتٍ بإذن الله".

كذلك، توجّه العمل البلدي في حزب الله بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى البلديات والاتحادات البلدية، التي تواصل أداء واجباتها الوطنية والإنسانية بكل تفانٍ وإخلاص، واضعةً كل إمكاناتها وطاقاتها رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة، لتلبية احتياجات الأهالي ومساندتهم في مختلف المجالات، وتابع: "إن جهودكم المستمرة تعكس أسمى معاني المسؤولية والانتماء، وتشكل ركيزة أساسية في تعزيز صمود المجتمع وتماسكه".

وأكد ملف العمل البلدي في ختام البيان استمراره في تحمّل مسؤولياته، والعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الجهات المعنية، لخدمة الأهالي وتخفيف معاناتهم، وتعزيز مقومات الصمود والثبات، إيمانًا منا بأن العمل المشترك والتكافل هو السبيل لعبور هذه المرحلة الصعبة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله العمل البلدي عيد الفطر المبارك
المفتي قبلان: الدولة اليوم كيان هشّ وسلطة فارغة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة