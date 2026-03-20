أعلن حرس الثورة الإسلامية استشهاد معاون العلاقات العامة والناطق باسم الحرس العميد علي محمد نائيني، الذي ارتقى في جريمة الهجوم الإرهابي الجبان الأمريكي – الصهيوني فجر (اليوم الجمعة 20آذار/مارس 2026 ) اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك.

تقدّم الحرس بأحرّ التهاني والتعازي إلى القائد العام للقوات المسلحة، وإلى عائلة الشهيد الكريمة، وقادة ومنتسبي الحرس، ووسائل الإعلام، وكذلك إلى أبناء منطقة كاشان.

وقال الحرس في بيان إن:" هذا القائد المجاهد، ترك خلال أكثر من أربعة عقود من العطاء، بصمة بارزة في ميادين الدفاع عن الثورة الإسلامية، ولا سيما في مجال الإعلام خلال الحرب المفروضة، وتوثيق ورواية أحداث الدفاع المقدس، إضافة إلى دوره في المتحدثية خلال العامين الأخيرين وعمليات الوعد الصادق 2 و3 و4، ما جعله نموذجًا راسخًا في تاريخ الجهاد والتضحية.

وأضاف بيان الحرس أن رؤية الشهيد العميد نائبي التطويرية ونماذجه الفاعلة في الحرب الناعمة ستبقى دليلًا ومرجعًا لقوى الثورة في مواجهة الاستكبار.

وتوجّه حرس الثورة الإسلامية في ختام بيانه بالتحية إلى روح الشهيد نائبي الطاهرة، وجدد العهد على مواصلة نهجه الثابت في مواجهة الإرهاب، خاصة في ميادين الحرب الإعلامية والمعرفية، وعدم السماح بإضعاف صوت الحرس الثوري أو التأثير في قوته المعنوية.

