الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي فيديو | مشاهد من عمليّة استهداف المقاومة الإسلامية مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين

الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد العميد علي محمد نائيني ويتوعّد بمواصلة المواجهة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد العميد علي محمد نائيني ويتوعّد بمواصلة المواجهة

2026-03-20 11:49
83

أعلن حرس الثورة الإسلامية استشهاد معاون العلاقات العامة والناطق باسم الحرس العميد علي محمد نائيني،  الذي ارتقى في جريمة الهجوم الإرهابي الجبان الأمريكي – الصهيوني فجر (اليوم الجمعة 20آذار/مارس 2026 ) اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك.

تقدّم الحرس بأحرّ التهاني والتعازي إلى القائد العام للقوات المسلحة، وإلى عائلة الشهيد الكريمة، وقادة ومنتسبي الحرس، ووسائل الإعلام، وكذلك إلى أبناء منطقة كاشان.

وقال الحرس في بيان إن:"  هذا القائد المجاهد، ترك خلال أكثر من أربعة عقود من العطاء، بصمة بارزة في ميادين الدفاع عن الثورة الإسلامية، ولا سيما في مجال الإعلام خلال الحرب المفروضة، وتوثيق ورواية أحداث الدفاع المقدس، إضافة إلى دوره في المتحدثية خلال العامين الأخيرين وعمليات الوعد الصادق 2 و3 و4، ما جعله نموذجًا راسخًا في تاريخ الجهاد والتضحية.

 وأضاف بيان الحرس أن رؤية الشهيد العميد نائبي التطويرية ونماذجه الفاعلة في الحرب الناعمة ستبقى دليلًا ومرجعًا لقوى الثورة في مواجهة الاستكبار.

وتوجّه حرس الثورة الإسلامية في ختام بيانه بالتحية إلى روح الشهيد نائبي الطاهرة، وجدد العهد على مواصلة نهجه الثابت في مواجهة الإرهاب، خاصة في ميادين الحرب الإعلامية والمعرفية، وعدم السماح بإضعاف صوت الحرس الثوري أو التأثير في قوته المعنوية.

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية الحرس الثوري
إقرأ المزيد
المزيد
إيران منذ ساعة
السيد الخامنئي معزيًا بالسيّد خطيب: يجب سلب حالة الأمن من الأعداء 
السيد الخامنئي معزيًا بالسيّد خطيب: يجب سلب حالة الأمن من الأعداء 
إيران منذ 3 ساعات
بزشكيان: العدوان الأميركي واغتيال القائد الشهيد يقوضان المنظومات القانونية العالمية
بزشكيان: العدوان الأميركي واغتيال القائد الشهيد يقوضان المنظومات القانونية العالمية
إيران منذ 8 ساعات
حرس الثورة يكشف ذعر الحاملات الأميركية: حاملة 13 مليار دولار تفر من زوارق المقاومة!
حرس الثورة يكشف ذعر الحاملات الأميركية: حاملة 13 مليار دولار تفر من زوارق المقاومة!
إيران منذ 9 ساعات
مقالات مرتبطة
إيران منذ ساعة
الموجة 64 من
الموجة 64 من "الوعد الصادق 4" تستهدف مواقع وسط وشمال الأراضي المحتلة
إيران منذ يوم
حرس الثورة الإسلامية يضرب 80 موقعًا عسكريًا
حرس الثورة الإسلامية يضرب 80 موقعًا عسكريًا "إسرائيليًا و4 قواعد أميركية 
إيران منذ يوم
"الموجة 63": بحرية حرس الثورة تدك قواعد الأسطول الخامس والظفرة و"مناهَد" و"العديري"
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة