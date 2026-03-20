بيان صادر عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين:

انطلاقاً من مسؤوليتهم الوطنية، ودفاعاً عن أبناء وطنهم، وتحصيناً لمجتمعهم في مواجهة العدو الصهيوني، تقدم المحامي الأستاذ غسان المولى بوكالته عن هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بإخبار إلى النيابة العامة العسكرية ضد المدعو خالد العايدة، أحد عملاء جهاز استخبارات العدو "الإسرائيلي" - الموساد. وقد تسجل الإخبار لدى قلم النيابة تحت الرقم 2026/6624.

ومن الجدير ذكره أن العميل المذكور لجأ إلى السفارة الأوكرانية في بيروت كونه يحمل الجنسية الأوكرانيّة، وذلك بالرغم من صدور عدة مذكرات قضائية بحقه كونه متورط في زرع عبوات ناسفة وتنفيذ عمليات اغتيال وقتل استهدفت مواطنين لبنانيين بين عامي 2024 و2025.

‏إن الدولة اللبنانية ، بكامل أجهزتها الأمنية والقضائية ولا سيما وزارة الخارجية اللبنانية مطالبة اليوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الهادفة إلى إلزام السفارة الأوكرانية بتسليم العميل المطلوب إلى القضاء المختص لتتم محاكمته أصولاً وينال العقاب العادل والرادع.

إننا ننتظر من الدولة أن تمارس حقها السيادي في منع أية محاولة لتهريب العميل المذكور تحت أي ظرف وبأية وسيلة، حتى لا تتكرر الفضيحة التي حصلت سابقاً بتهريب العميل الخائن عامر الفاخوري.

الجمعة 20-03-2026

