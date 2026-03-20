على مدى يومين متتالين، نظم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، معرضا ثقافيا تفاعليا لإحياء التراث الفكري للشهيد الإمام السيد علي الخامنئي(قد)، استذكر فيه مختلف محطات السيرة الجهادية والسياسية والفكرية الحافلة للشهيد القائد، حيث تخلل المعرض محاضرات، وفعاليات فنية، وندوات، وجلسات شعرية، وعروض للأفلام الوثائقية.

وشارك في المعرض الذي حضره السفير الإيراني في العراق، كاظم ال صادق، وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، وشخصيات دينية واكاديمية وثقافية وإعلامية واجتماعية متنوعة، عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية، ومنظمات مجتمع مدني معنية بقضايا المرأة والطفل والشباب.

وفي كلمة له بافتتاح المعرض، ثمّن السفير ال صادق، مثل هذه المبادرات، واصفا إياها بالنوعية وغير مسبوقة، ومشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم المعرض وإثرائه بنشاط ثقافي مميز وهادف وبمستوى الحدث، ومعبراً عن قوة موقف الشعب العراقي.

فيما اكد المنظمون للمعرض، ان معرض (الواجهة الثقافية) الأول، يستهدف التعريف بشخصية كبيرة ذات تأريخ سياسي وجهادي مشرف، تكلل بنيل الشهادة. ويستهدف كذلك تعزيز الوعي القيمي للأسرة العراقية، وتعميق روح الانتماء، والاعتزاز بالهوية، وتهذيب النفوس على الشجاعة، والتحدي، والعزة والكرامة، والتمسك بالخط الحسيني المقاوم، والاقتداء برموز الامة، من مراجع وعلماء ومفكرين وقادة أبطال بذلوا ارواحهم بمواجهة الأعداء.

