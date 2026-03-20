الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول

عربي ودولي

فعاليات ثقافية في بغداد استذكارا لجهاد القائد الشهيد الامام الخامنئي 
2026-03-20 14:27
76
عادل الجبوري - مراسل
228 مقالاً

كاتب من العراق

 على مدى يومين متتالين، نظم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، معرضا ثقافيا تفاعليا لإحياء التراث الفكري للشهيد الإمام السيد علي الخامنئي(قد)، استذكر فيه مختلف محطات السيرة الجهادية والسياسية والفكرية الحافلة للشهيد القائد، حيث تخلل المعرض محاضرات، وفعاليات فنية، وندوات، وجلسات شعرية، وعروض للأفلام الوثائقية.

  وشارك في المعرض الذي حضره السفير الإيراني في العراق، كاظم ال صادق، وعدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، وشخصيات دينية واكاديمية وثقافية وإعلامية واجتماعية متنوعة، عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية، ومنظمات مجتمع مدني معنية بقضايا المرأة والطفل والشباب. 

   وفي كلمة له بافتتاح المعرض، ثمّن السفير ال صادق، مثل هذه المبادرات، واصفا إياها بالنوعية وغير مسبوقة، ومشيداً بالجهود المبذولة في تنظيم المعرض وإثرائه بنشاط ثقافي مميز وهادف وبمستوى الحدث، ومعبراً عن قوة موقف الشعب العراقي.

  فيما اكد  المنظمون للمعرض، ان معرض (الواجهة الثقافية) الأول، يستهدف التعريف بشخصية كبيرة ذات تأريخ سياسي وجهادي مشرف، تكلل بنيل الشهادة. ويستهدف كذلك تعزيز الوعي القيمي للأسرة العراقية، وتعميق روح الانتماء، والاعتزاز بالهوية، وتهذيب النفوس على الشجاعة، والتحدي، والعزة والكرامة، والتمسك بالخط الحسيني المقاوم، والاقتداء برموز الامة، من مراجع وعلماء ومفكرين وقادة أبطال بذلوا ارواحهم بمواجهة الأعداء.

الكلمات المفتاحية
العراق الإمام الخامنئي
إقرأ المزيد
المزيد
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة