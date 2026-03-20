الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

السيد مجتبى الخامنئي
المقال التالي قائد قوة القدس: سيكون لدى جبهة المقاومة مفاجآت وسنشهد قريبًا هزيمة الأعداء

لبنان

حزب الله ينفي ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مرتبطة به ويستهجن سلوك الخارجية اللبنانية
لبنان

حزب الله ينفي ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مرتبطة به ويستهجن سلوك الخارجية اللبنانية

2026-03-20 16:23
58

بيان صادر عن حزب الله حول ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مزعومة مرتبطة بحزب الله:

ينفي حزب الله ما صدر من اتهامات ملفّقة بحقه عن الجهات الأمنية في دولة الإمارات، ويؤكد بصورة قاطعة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى أي واقع أو حقيقة، فحزب الله ليس لديه أي تواجد داخل الإمارات وغيرها من الدول تحت أي غطاء أو مسمّى تجاري أو غيره، ويعتبر أن هذه المزاعم تأتي في سياق محاولات متكررة  للإساءة إلى الحزب وتشويه صورته لأهداف باتت واضحة جلية ولا تخفى على أحد.

ويستهجن حزب الله المسارعة غير المسؤولة من قبل وزارة الخارجية اللبنانية إلى تبني هذه الروايات الصادرة عن جهات خارجية، وإصدار موقف إدانة بحق مكوّن لبناني أساسي قبل التثبت والتحقق، بدل التحلّي بالحد الأدنى من المسؤولية الوطنية، خصوصًا في ظلّ ما يتعرض له لبنان وشعبه من عدوان "إسرائيلي" وحشي.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الإمارات العربية المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
جولة لوزير العمل على النازحين في مدارس قصقص والظريف: سنبذل كل جهدنا لتأمين احتياجاتهم
جولة لوزير العمل على النازحين في مدارس قصقص والظريف: سنبذل كل جهدنا لتأمين احتياجاتهم
لبنان منذ 25 دقيقة
حزب الله ينفي ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مرتبطة به ويستهجن سلوك الخارجية اللبنانية
حزب الله ينفي ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مرتبطة به ويستهجن سلوك الخارجية اللبنانية
لبنان منذ ساعة
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين تطالب الدولة اللبنانية بمنع تهريب عميل للموساد
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين تطالب الدولة اللبنانية بمنع تهريب عميل للموساد
لبنان منذ 3 ساعات
المفتي قبلان: الدولة اليوم كيان هشّ وسلطة فارغة
المفتي قبلان: الدولة اليوم كيان هشّ وسلطة فارغة
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
حزب الله ينفي ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مرتبطة به ويستهجن سلوك الخارجية اللبنانية
حزب الله ينفي ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مرتبطة به ويستهجن سلوك الخارجية اللبنانية
لبنان منذ ساعة
العمل البلدي في حزب الله يهنّئ بعيد الفطر: مستمرون بتخفيف معاناة أهلنا ودعم صمودهم
العمل البلدي في حزب الله يهنّئ بعيد الفطر: مستمرون بتخفيف معاناة أهلنا ودعم صمودهم
لبنان منذ 6 ساعات
عمليات المقاومة ليوم الجمعة 20 آذار 2026
عمليات المقاومة ليوم الجمعة 20 آذار 2026
لبنان منذ 13 ساعة
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 19-03-2026  
الحصاد اليومي لعمليات المقاومة الإسلامية بتاريخ 19-03-2026  
لبنان منذ 15 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة