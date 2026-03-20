كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

قائد قوة القدس: سيكون لدى جبهة المقاومة مفاجآت وسنشهد قريبًا هزيمة الأعداء
قائد قوة القدس: سيكون لدى جبهة المقاومة مفاجآت وسنشهد قريبًا هزيمة الأعداء

2026-03-20 17:10
وجه قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني رسالة إلى قادة جبهة المقاومة ومجاهدي الثورة الإسلاميّة، أكد فيها أن "هذه الجبهة ستستمر في محاربة أعداء الإسلام والبشرية بقوة أكبر مما مضى وسنشهد قريبًا هزيمتهم".

وقال قائد قوة القدس: "لقد بات جليًّا للجميع أنّ جبهة المقاومة تمتلك قدرات قيّمة للغاية، وهي دخلت الحرب ضدّ أميركا والكيان الصهيوني بشكل مستقلّ من تلقاء نفسها ودافعت عن إيران".

وأشار العميد قاآني إلى أن جبهة المقاومة نفّذت حتّى الآن عمليّات مؤثّرة جدًّا وسيكون لديها مفاجآت أيضًا، لافتًا إلى أن "وحدة الساحات هي نقطة قوة الأمة الإسلامية وكابوس رُعب للاستكبار العالميّ والصهيونيّة الدولية".

وخاطب قادة جبهة المقاومة قائلًا: "قريبًا سنشهد خلاص الأمّة الإسلاميّة من الفتنة الصهيونيّة الأميركيّة على أيديكم المقتدرة.. أقبّل أيديكم أيّها المجاهدون والمناضلون في أمّة الإسلام وأشكركم فردًا فردًا".

وأضاف: "رغم غياب "إمام شهداء المقاومة" إلّا أن فكر الثورة الإسلامية سيستمر تحت راية سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله).. ثقوا بأن جبهة الحق ستزداد قوة واقتدارًا يومًا بعد يوم".

وشدد العميد قاآني في رسالته على أن "استشهاد قادة وزعماء هذه الجبهة سيؤدّي إلى بزوغ فجر جديد وضخّ دماء جديدة في عروقها".

وختم مؤكدًا  أنه "ببركة دماء الشهداء ستستمر هذه الجبهة في محاربة أعداء الإسلام والبشرية بقوة أكبر مما مضى وسنشهد قريبًا هزيمتهم".

الكلمات المفتاحية
اسماعيل قاآني قوة القدس الحرس الثوري
