كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

جولة لوزير العمل على النازحين في مدارس قصقص والظريف: سنبذل كل جهدنا لتأمين احتياجاتهم
لبنان

جولة لوزير العمل على النازحين في مدارس قصقص والظريف: سنبذل كل جهدنا لتأمين احتياجاتهم

2026-03-20 17:13
جال وزير العمل الدكتور محمد حيدر، اليوم الجمعة (20 آذار 2026)، على مراكز إيواء النازحين في بيروت، فزار متوسطة طريق الجديدة الأولى والثالثة، حيث كان في استقباله المديرة جمال حمود، رئيس المنطقة التربوية لبيروت محمد الحمصي ورانيا الزعتري عن جمعية "التنمية الإدارية".

كذلك، زار ثانوية رمل الظريف، بمرافقة مستشاره القانوني الدكتور حسين محيدلي وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال حيدر في تصريح: "إن هذه الزيارة تهدف لتحديد ما يحتاج إليه أهلنا النازحون، حتى نتمكن من تحسين العمل الذي نقوم به. نحن نسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم بالسرعة المرجوة، لكن الواقع يفرض علينا تقديم ما هو مطلوب لتأمين صمود شعبنا وثباتهم في هذه الظروف، وما لمسناه منهم يعطينا القوة للاستمرار في تقديم الدعم"، مضيفًا: "أريد هنا أن أعكس ما شاهدت، فأنا أقوم بهذه الزيارة بهدف الوقوف مع أهلنا، لكن ما رأيته هو أنهم هم من يقفون إلى جانبنا، وقد أخذنا منهم القوة بفعل ثباتهم، وقد قالوا إننا لسنا بحاجة لشيء إلا الوصول إلى الهدف وتحقيق النصر للعودة إلى بيوتنا وأرضنا".

وتابع: "أود أن أؤكد أمرًا مهمًا، وهو أننا بحاجة لهذه القوة لكي نواصل العمل بكل طاقتنا، لكن الأهم بالنسبة لنا هو أن نتمكن من تأمين حتمية عودة هؤلاء الناس إلى بيوتهم وأراضيهم، كما يجب أن يكون".

وعن احتياجات الأهالي النازحين، قال: "اطلعنا عليها وأخذنا الملاحظات اللازمة، ووعدنا بأننا سنبذل كل جهدنا لتأمينها بأسرع وقت ممكن".

وختم شاكرًا وزارة الشؤون الاجتماعية "على ما تقدمه من رعاية"، ووزارة الداخلية "على ما تقوم به القوى الأمنية من إجراءات أمام أماكن الإيواء والسهر على راحة النازحين".

وزير العمل محمد حيدر النازحون العدوان الإسرائيلي
جولة لوزير العمل على النازحين في مدارس قصقص والظريف: سنبذل كل جهدنا لتأمين احتياجاتهم
جولة لوزير العمل على النازحين في مدارس قصقص والظريف: سنبذل كل جهدنا لتأمين احتياجاتهم
حزب الله ينفي ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مرتبطة به ويستهجن سلوك الخارجية اللبنانية
حزب الله ينفي ادعاءات الإمارات بشأن شبكة مرتبطة به ويستهجن سلوك الخارجية اللبنانية
جولة لوزير العمل على النازحين في مدارس قصقص والظريف: سنبذل كل جهدنا لتأمين احتياجاتهم
جولة لوزير العمل على النازحين في مدارس قصقص والظريف: سنبذل كل جهدنا لتأمين احتياجاتهم
