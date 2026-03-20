أعلن الحرس الثوري الإسلامي في إيران، تنفيذ الموجة الـ68 من "عملية الوعد الصادق 4"، باستهداف واسع لمواقع العدو الصهيوني الاستراتيجية والحساسة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولقواعد القوات الأميركية في المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان اليوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026 أن الموجة الجديدة استهدفت 25 موقعًا في حيفا ويافا المحتلة و"تل أبيب"، بالإضافة إلى استهداف واسع طال عددًا من القواعد الأميركية في المنطقة.

وقال البيان إن الموجة الجديدة من عملية "الوعد الصادق – 4" قد "جسدت مزيجًا من القوة البحرية والجوية خلافًا لتصورات الأعداء الواهمين من الأميركيين والصهاينة، في تأكيد على جاهزية كافة وحدات القوات المسلحة الإيرانية، الأمر الذي ينسف كل ادعاءات مجرمي الحرب".

ولفت إلى أنه استخدم في الموجة صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" متعددة الرؤوس التي أربكت حسابات أنظمة دفاع العدو متعددة الطبقات.

وتأتي هذه الموجة بعد أن نفذ الحرس الثوري قبل ساعات قليلة الموجة الـ67، مستهدفًا عددًا من المواقع الحيوية في الأراضي المحتلة بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.

وأكد الحرس في بيان، أن هذه الموجة استهدفت قواعد ومصالح أميركية بمنظومات صاروخية بعيدة ومتوسطة المدى، طالت مراكز الأقمار الصناعية والرادارات وأنظمة الدفاع التابعة للكيان الصهيوني في شمال ووسط وجنوب الأراضي المحتلة، مؤكدًا أن هذه العمليات جاءت بدقة عالية ووفق خطة مدروسة لإحداث تأثير مباشر على المنظومات العسكرية والاستخباراتية للعدو الصهيوني.

