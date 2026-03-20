كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
المقال التالي حزب الله ينتقد إحاطة المنسقة الأممية أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان

إيران

قاليباف مخاطبًا مسلمي العالم: نتولّى مصيرنا بأيدينا وإلّا ستحول أميركا مدننا إلى غزة
إيران

قاليباف مخاطبًا مسلمي العالم: نتولّى مصيرنا بأيدينا وإلّا ستحول أميركا مدننا إلى غزة

2026-03-20 17:53
قدم رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف التهاني للمسلمين في العالم لمناسبة عيد الفطر السعيد، مشددًا في رسالة بهذه المناسبة على أن "الحلّ هو أن نتولّى نحن مصيرنا بأيدينا؛ وإلّا فإنّ أميركا و"إسرائيل" ستحوّلان كلّ مدننا إلى غزّة".

وقال: "أيّها المسلمون! الإخوة والأخوات الأعزّاء! ينبغي أن نعدّ عيد الفطر عيدًا للأخوّة، وينبغي لنا من اليوم فصاعدًا أن نسعى لإرساء نظامٍ أمنيٍّ جديدٍ في هذه المنطقة، يقوم على أساس الأخوّة فيما بيننا، لا على أساس الثقة بأعداء الإسلام ولا على الانصياع لأوامرهم وتوجيهاتهم. إنّ أيّ اختلافٍ بين المسلمين يصبّ في مصلحة المخطّط الكبير لأعدائنا المشتركين في هذه المنطقة".

أضاف: "نحن نعلم - استنادًا إلى القرآن - أنّ أعداء الإسلام لن يرضوا عنّا أبدًا... وأنّ اتباع رغباتهم خسرانٌ محتومٌ في الدنيا والآخرة... إنّهم يعدون بالدعم والأمن، لكنّهم كاذبون، ولا يجلبون إلا الحرب وانعدام الأمن والعداوة: «وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ» (هود: 113). وإنّ كلّ مسلمٍ يعتمد على أميركا، أي الداعم الرئيسي للإبادة في غزّة ولبنان وإيران، لن يجد لنفسه حقًّا أيّ ناصرٍ ومعين".

وتابع: "أنتم تعلمون أنّ كلَّ من تُلبِسه أميركا ثوبًا فهو في الحقيقة عار، وأنّها ستُضحّي في النهاية بجميع المسلمين لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، ولن تفي بأيّ عهدٍ أو ميثاقٍ معكم".

ولفت قاليباف إلى "أنّ التحالف نفسه الذي يقتل الشعب الإيراني اليوم، ارتكب من قبل إبادةً في غزّة. أفَيُعقَل أن تكون أرضُ بلدٍ مسلمٍ تحت سيطرة هذا التحالف؟ أيُّ إسلامٍ هذا؟ أليسَت "إسرائيل" وأميركا هما الفاعلين الرئيسيين للجريمة في غزّة؟".

وأكد أن "بعض حكّام البلدانِ الإسلامية يُعبّرون سرًّا وعلانيةً عن مودّتهم ودعمهم لهؤلاء المجرمين"، مضيفًا: "فلنتّقِ الله، ولنَسْلُك سبيلَ الحقّ قبل فوات الأوان، ولنجعل أخوّةَ الأمّة الإسلامية محورًا، لا موالاةَ الكافرين".

وسأل قاليباف: "هل ينبغي أن نقف متفرّجين أم نُقابِل بالمثل، عندما تكون أرضُ بلدٍ مسلمٍ منطلقًا لقصفٍ وحشيٍّ لمدرسةٍ للبنات، وقتلِ 165 طفلةً بريئة؟ وقال: "إن لم نُواجِه الكفّار ولم نُسوِّ قواعدَهم بالأرض، فكأنّنا رضينا بمزيدٍ من قتلِ الفتيات البريئات".

وشدد على أن "الحلّ هو أن نتولّى نحن مصيرنا بأيدينا؛ وإلّا فإنّ أميركا و"إسرائيل" ستحوّلان كلّ مدننا إلى غزّة. إنّهم يروننا جميعًا، شيعةً وسنّة، كبارًا وصغارًا، عسكريين ومدنيين، على أنّنا عمالقة، وتعلمون أنّهم يعتقدون بوجوب إبادة العمالقة ومحوهم من على وجه الأرض".

وأضاف: "ينبغي ألّا نسمح للكافرين بأن يبسطوا نفوذهم في أراضينا، لأنّهم لن يرضوا إلّا بكفرنا، وسيجعلوننا أداةً لتحقيق أهدافهم الشيطانية".

وأكد أنه "إذا لم تسمح أيّ دولةٍ إسلامية باستخدام قواعد "عصابة إبستين" العسكرية ومجرمي غزّة ضدّنا، فلن يصدر من جانبنا أيّ ردّ. وإذا تولّت الدول الإسلامية، بروح الأخوّة والتعاون، زمام أمور هذه المنطقة دون تدخّلٍ خارجي، فسيتحقّق أمنٌ مستدام لجميع البلدان الإسلامية في مواجهة كلّ أشكال العداء".

وختم: "يمكننا، من خلال اتفاقياتٍ أمنية واقتصادية ثنائية ومتعدّدة الأطراف، أن نُقيم نظامًا جديدًا في المنطقة، بحيث تستفيد جميع دولها من أمنٍ مستقرّ وموثوق، دون أن يتمكّن أعداء الإسلام والإنسانية من النيل منه؛ وهذا هو الأساس البديهي".
 

إيران منذ ساعة
الحرس الثوري ينفذ الموجة الـ68 باستهداف واسع للمواقع الصهيونية والأميركية
الحرس الثوري ينفذ الموجة الـ68 باستهداف واسع للمواقع الصهيونية والأميركية
إيران منذ ساعة
قائد قوة القدس: سيكون لدى جبهة المقاومة مفاجآت وسنشهد قريبًا هزيمة الأعداء
قائد قوة القدس: سيكون لدى جبهة المقاومة مفاجآت وسنشهد قريبًا هزيمة الأعداء
إيران منذ ساعتين
الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد العميد علي محمد نائيني ويتوعّد بمواصلة المواجهة
الحرس الثوري الإيراني يعلن استشهاد العميد علي محمد نائيني ويتوعّد بمواصلة المواجهة
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
قاليباف مخاطبًا مسلمي العالم: نتولّى مصيرنا بأيدينا وإلّا ستحول أميركا مدننا إلى غزة
قاليباف مخاطبًا مسلمي العالم: نتولّى مصيرنا بأيدينا وإلّا ستحول أميركا مدننا إلى غزة
إيران منذ ساعة
مؤشر اتجاه الحرب: كيفية التعايش مع قوة إيران لا إخضاعها
مؤشر اتجاه الحرب: كيفية التعايش مع قوة إيران لا إخضاعها
مقالات منذ 6 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 19 ساعة
الحرس الثوري: استهدفنا مصافي نفط حيفا وأسدود وأهدافًا أميركية بصواريخ متطوّرة
الحرس الثوري: استهدفنا مصافي نفط حيفا وأسدود وأهدافًا أميركية بصواريخ متطوّرة
إيران منذ 23 ساعة
