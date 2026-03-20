بيان صادر عن حزب الله حول الإحاطة التي قدمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي:

يُسجّل حزب الله استهجانه الشديد لمضمون الإحاطة التي قدمتها المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع اللبناني، كما يستنكر مواقفها التي جاءت مطابقة لموقف العدو "الإسرائيلي" بما يتعارض جوهريًا مع الدور المنوط بالأمم المتحدة ومسؤوليها، هو دور ينبثق من رسالة الأمم المتحدة التي تتسم بالحياد والموضوعية، لذا فإنه من المستغرب بشدة أن تعمد بلاسخارت التي تشغل منصب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان إلى الإدلاء بمواقف منحازة للعدو "الإسرائيلي" وتضرب مصالح لبنان وسلامة مواطنيه.

