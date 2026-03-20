قدم المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية التهاني والتبريكات لقائد الحركة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ولرئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي محمد المشاط، وللشعب اليمني والمجاهدين في مختلف الجبهات والثغور، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجدد المكتب السياسي لأنصار الله، في بيان له اليوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026، "التضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تسطر ملحمة الإيمان والحرية والكرامة نيابة عن الأمة، ومع مجاهدي حزب الله وفصائل المقاومة في العراق وكافة شعوب الأمة التي تتعرض لعدوان صهيوني أميركي آثم".

ووجه المكتب دعوته للدول العربية والإسلامية إلى "وحدة الصف والموقف؛ استجابةً لله ولرسوله، ودعمًا لفلسطين وقضيتها العادلة، ونصرةً للأقصى وأهالي غزة الذين يستقبلون العيد وهم يعانون الحصار والتجويع على يد الصهاينة وأعوانهم من مجرمي العصر".



وفي السياق، شدد رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام على "أن الجمهورية الإسلامية في إيران هي في موقع الدفاع عن النفس وعن مستقبل هذه الأمة أمام العدوان "الصهيو- أميركي".

وقال عبد السلام: "إن المعتدين أجبروا إيران على الرد على مصادر النيران المعتدية بعد ارتكابهم جرائم اغتيال طاولت القادة وعلى رأسهم قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي"، لافتًا إلى أن "أي حديث يجافي حقيقة حق إيران في الدفاع عن نفسها يخدم الأعداء ويسعى لإشعال فتنة مدمرة بين أبناء الأمة".

وجدد عبد السلام "الدعوة لتحكيم العقل وإعلاء مصلحة الأمة، والعمل على وقف العدوان على إيران ولبنان"، مطالبًا بوقف استخدام القواعد العسكرية في المنطقة للعدوان على الآخرين.

