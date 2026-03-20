السيد مجتبى الخامنئي

إيران

الحرس الثوري ينفذ الموجة الـ69 باستهدافات جديدة لمواقع العدو
إيران

الحرس الثوري ينفذ الموجة الـ69 باستهدافات جديدة لمواقع العدو

2026-03-20 20:37
45

واصلت قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران عمليات الرد على العدوان الأميركي – "الإسرائيلي" المشترك على الجمهورية الإسلامية فنفذ مساء اليوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026، الموجة التاسعة والستين من عملية "الوعد الصادق 4" تحت شعار "يا مقلب القلوب والأبصار".

وأعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في بيان، أن هذه الموجة من العمليات تأتي "إهداءً إلى شهداء الأمن"، مستهدفة مواقع في قلب الأراضي المحتلة، بما فيها "تل أبيب" وعكا وخليج حيفا.

وأوضح البيان أن الأهداف شملت: شركات الدعم العسكري، والصناعات العسكرية، ومراكز الاتصالات والرادار التابعة للكيان الصهيوني، إضافة إلى قواعد أميركية في المنطقة، من بينها قاعدة علي السالم وقاعدة الخرج اللتان تُستخدمان لتخزين الوقود وتزويد مقاتلات F-16 وF-35..

وأشار البيان إلى أن العملية نُفذت باستخدام صواريخ إستراتيجية من طراز "قدر" و"خيبر شكن"، وصواريخ متوسطة المدى مثل "ذو الفقار" و"قيام"، إلى جانب طائرات مسيّرة انتحارية، حيث أُعلن عن تحقيقها بنجاح كامل.

 وأكد البيان، استنادًا إلى توجيهات القيادة العليا، أن مواجهة العدو لا تقتصر على الوسائل العسكرية فقط، بل إن خط المواجهة لإيران أوسع بكثير من تصورات خصومها.

 وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الموجة مستمرة، وأن العمليات لن تتوقف.

الجمهورية الاسلامية في إيران الحرس الثوري العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
