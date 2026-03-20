بموكبٍ مهيب غصّت به شوارع مدينة الشمس، وبقلوبٍ يعتصرها الألم ويفيض منها الفخر، زفّت مدينة بعلبك اليوم ابنها البار، الشهيد المجاهد ياسر علي فرحات.

انطلق موكب التشييع تحت شعارات العزة والولاء، وبحضورٍ حاشد من المحبين ورفاق الدرب والأصدقاء وأهالي المدينة الذين توافدوا لوداع بطلٍ نذر روحه في سبيل الأرض والكرامة.

وجاب جثمان الشهيد الطاهر أحياء بعلبك التي أحبها وأحبته، وسط زغاريد الفخر ونثر الورود، ليُوارى الثرى في "جنة الشهداء" بعد أن أمّ الصلاة على جثمانه الطاهر فضيلة الشيخ تامر حمزة.



