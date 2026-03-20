أسواق أوروبا تواصل التراجع للأسبوع الثالث بفعل العدوان على إيران
2026-03-20 22:26
شهدت الأسواق الأوروبية أداء متباينًا اليوم، مع تفاقم المخاوف ‌من التضخم وزيادة الاحتمالات بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مستقبلًا.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.29% ليصل إلى 585.35 نقطة، في إشارة إلى محاولات استقرار السوق، رغم خسائره الشهرية التي بلغت نحو 7.25%.

وسجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 350" الأوروبي انخفاضًا بنسبة 2.45%، ويستقر عند 2368.11 نقطة، متأثرًا بعمليات بيع واسعة.

وارتفع مؤشر " ستوكس 50" بنسبة 0.37% ليصل إلى 5634.52 3 نقطة، لكنه لا يزال منخفضًا بنحو 8.17% خلال شهر، مما يعكس استمرار الضغوط على الأسهم القيادية في منطقة اليورو.

وصعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 588.37 نقطة بحلول ⁠الساعة 0805 بتوقيت غرينتش، وكان القطاع المالي أكبر الرابحين، بينما تراجع قطاع الطاقة 0.7 بالمئة مع هبوط أسعار النفط الخام، وفق وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر 1.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وستكون خسائره على مدى ثلاثة أسابيع هي أطول سلسلة خسائر منذ نيسان/ أبريل 2025.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن صانعي ⁠السياسة يتوقعون مناقشة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب العدوان الأميركي – "الإسرائيلي" ⁠المشترك على الجمهورية الإسلامية في إيران، وتداعياته والارتفاع الحاد في أسعار النفط.

وارتفع سهم "يونيليفر" للسلع الاستهلاكية 1.2 بالمئة، بعدما أكدت الشركة أنها تجري محادثات مع ⁠شركة "ماكورميك آند كومباني"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا، بشأن بيع أعمالها في قطاع الأغذية.
 

