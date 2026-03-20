כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

أردوغان: "إسرائيل" ستدفع ثمن جرائم القتل في العديد من الدول

2026-03-20 22:29
37

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثقته بأن "إسرائيل" ستدفع الثمن نظير جرائم القتل التي ارتكبتها بحق مئات وآلاف الأشخاص في العديد من الدول.

وأضاف أردوغان في كلمة عقب صلاة عيد الفطر اليوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026: "من المعلوم أن الشرق الأوسط يغلي، دائمًا نقدم شهداء ومصابي حرب، ونسأل الله أن يحفظنا ويحمينا من بلاء الصهاينة في أقرب وقت ممكن، وأن يقهر "إسرائيل"".

وأردف: "نسأل الله أن يرزقنا وحدة العالم الإسلامي وتضامنه وتعاضده.. نسأل الله أن يجعل عيد الفطر وسيلة للخلاص والنهضة للعالم الإسلامي بأسره".

وتابع الرئيس التركي: "الشرق الأوسط يغلي حاليًا، و"إسرائيل" الصهيونية هذه مثلما هو معروف قتلت مئات بل آلاف الناس، لا شك لدي إن شاء الله بأنهم سيدفعون ثمن ذلك".
 

