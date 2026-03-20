حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من مخططات "إسرائيل" لمهاجمة البنية التحتية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقال: "لا نعرف حدودًا في الرد على أي عدوان يستهدف بنيتنا التحتية".

وفي مقطع فيديو نشره اليوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026 عبر حسابه على منصة "إكس"، رد عراقجي على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي زعم أن المحيطين به بمن فيهم ممثله الخاص لشؤون غرب آسيا ستيف فيتكوف، كانوا قد حذروه من هجوم وشيك تشنه إيران على مصالح أميركا.

وقال عراقجي: "نحن شعب صاحب جذور وأصالة.. الإيرانيون لا يهاجمون وسط المحادثات الطرف الاخر بصورة غادرة؛ وسنرد بقوة وحسم فقط عندما نتعرض لعدوان".

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: "إننا على علم بمخططات "إسرائيل" لضرب البنية التحتية الإيرانية.. إن حصل أي عدوان على بنيتنا التحتية، فلن تكون أمامنا أي حدود في الرد".

وفي تصريحات أخرى، أشار عراقجي إلى "أن الأمة الإيرانية تستقبل العيد في ظل انتهاكات وحشية واغتيالات جبانة نفذها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

وقال عراقجي: "نستهجن انطلاق بعض الهجمات ضد إيران من دول إسلامية مجاورة، والتاريخ سيحكم على مواقف القادة بدقة".

وطالب وزير الخارجية الإيرانية، قادة الدول الإسلامية بـ"إعلان رفضهم للعدوان الأميركي الصهيوني بالفعل لا بالقول فقط".

وأكد عراقجي أن الغالبية العظمى من الشعب البريطاني لا ترغب في الانخراط في الحرب التي اختارتها "إسرائيل"، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتجاهله لإرادة شعبه يعرّض حياة البريطانيين للخطر من خلال السماح باستخدام القواعد البريطانية في أعمال عدائية.

وختم عراقجي مشددًا على أن إيران ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

