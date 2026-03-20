أكد رئيس رابطة علماء اليمن، مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، "أن مساندة العدوين الصهيوني والأميركي في معاركهما على الإسلام والمسلمين، خيانة عظمى للدين ولكل المبادئ".

وقال العلامة شرف الدين خلال خطبتي العيد اليوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026: "إعانة أعداء الأمة أميركا و"إسرائيل" في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران خيانة عظمى".

ولفت رئيس رابطة علماء اليمن إلى أن "الأنظمة العربية العميلة فتحت أجواءها للأعداء واحتضنت الجنود الأميركيين في أراضيها وأمدتهم بالمال والغذاء وقدمت لهم الحماية في مواجهة المسلمين".

وتطرق مفتي الديار اليمنية إلى جملة من الجوانب ذات الصلة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى اليقظة والحذر في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الصراع مع العدو الصهيوني والغرب الكافر.

الكلمات المفتاحية