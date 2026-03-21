دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الجمعة 20/03/2026، 55 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:

1- أمس الخميس 19-03-2026 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة بسربٍ من المُحلّقات الانقضاضية.

2- أمس الخميس 19-03-2026 إسقاط محلّقة إسرائيلية فوق بلدة برعشيت بالأسلحة المناسبة.

3- الساعة 01:40 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شلومي بصليةٍ صاروخية.

4- الساعة 05:22 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصلية صاروخية.

5- الساعة 05:22 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في خلّة المحافر في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخية.

6- الساعة 08:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدوديّة بمحلّقةٍ انقضاضية.

7- الساعة 09:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة بصليةٍ صاروخية.

8- الساعة 09:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة يفتاح بصليةٍ صاروخيّة.

9- الساعة 09:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في الموقع المستحدث عند الأطراف الجنوبيّة لبلدة مركبا بصليةٍ صاروخيّة.

10- الساعة 10:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة حانيتا بصليةٍ صاروخيّة.

11- الساعة 11:00 استهداف ثكنة يعرا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

12- الساعة 12:00 استهداف قاعدة إييليت شمال شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

13- الساعة 12:00 استهداف ثكنة مِتات بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

14- الساعة 12:00 استهداف ثكنة زرعيت بصليةٍ صاروخيّة.

15- الساعة 12:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مدينة الخيام بصليةٍ صاروخيّة.

16- الساعة 12:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة راموت نفتالي بصليةٍ صاروخيّة.

17- الساعة 12:30 استهداف تموضع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جبل وردة في بلدة مركبا الحدوديّة بالأسلحة المناسبة.

18- الساعة 12:35 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شوميرا بصليةٍ صاروخية.

19- الساعة 12:50 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة يرؤون بصليةٍ صاروخيّة.

20- الساعة 13:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بقذائف المدفعيّة.

21- الساعة 13:15 استهداف ثكنة برانيت (مقر قيادة الفرقة 91) بصليةٍ صاروخيّة.

22- الساعة 13:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نطوعا بصليةٌ صاروخيّة.

23- الساعة 13:45 استهداف دبّابة ميركافا في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصاروخٍ موجّه وتحقيق إصابة مباشرة.

24- الساعة 14:00 بعد رصد قوّة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيلي تحاول التسلل باتجاه منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين، اشتبك معها مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة.

25- الساعة 14:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة بسربٍ من المُحلّقات الانقضاضية.

26- الساعة 14:10 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخيّة.

27- الساعة 14:10 استهداف الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون بصليةٍ صاروخيّة.

28- الساعة 14:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في غابة عيترون بصليةٍ صاروخيّة.

29- الساعة 14:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة شلومي بصليةٍ صاروخيّة.

30- الساعة 15:00 استهداف ثكنة كفرجلعادي بصليةٍ صاروخيّة.

31- الساعة 15:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

32- الساعة 15:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة وردة في بلدة عيتا الشعب بصليةٍ صاروخيّة.

33- الساعة 15:15 استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليةٍ صاروخية.

34- الساعة 15:20 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثالثة بصليةٍ صاروخية.

35- الساعة 15:30 استهداف قاعدة تيفن شرق مدينة عكّا المحتلّة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

36- الساعة 15:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مرتفع القبع عند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا بقذائف المدفعيّة.

37- الساعة 15:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية لبلدة علما الشعب بصليةٍ صاروخيّة.

38- الساعة 15:40 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند الأطراف الجنوبية لبلدة الضهيرة بصليةٍ صاروخيّة.

39- الساعة 16:25 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الرابعة بصليةٍ صاروخية.

40- الساعة 17:00 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة الخامسة بصليةٍ صاروخية.

41- الساعة 17:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريا بصليةٍ صاروخية.

42- الساعة 18:00 استهداف قاعدة محفاه ألون جنوب غرب مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

43- الساعة 21:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العقصى في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخية.

44- الساعة 22:00 استهداف الرادار البحري في موقع رأس الناقورة البحري بمسيّرة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مباشرة.

45- الساعة 22:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جبل وردة في بلدة مركبا الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

46- الساعة 22:05 استهداف تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في منطقة ظهر الطيارة بين بلدتي مركبا ورب الثلاثين الحدوديتين بصليةٍ صاروخية.

47- الساعة 22:20 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في حديقة بلدة مارون الراس الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

48- الساعة 22:20 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصليةٍ صاروخيّة كبيرة.

49- الساعة 22:30 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة السادسة بصليةٍ صاروخية.

50- الساعة 22:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في مشروع الطيبة بصليةٍ صاروخيّة.

51- الساعة 22:35 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جبل وردة في بلدة مركبا الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

52- الساعة 22:50 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في جبل وردة في بلدة مركبا الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

53- الساعة 23:00 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع المرج مقابل بلدة مركبا الحدودية بصليةٍ صاروخيّة كبيرة.

54- الساعة 23:15 في إطار ‏التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة،

استهداف مستوطنة كريات شمونة للمرّة السابعة بصليةٍ صاروخية.

55- الساعة 23:30 استهداف تجمّع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلّة العقصى في خراج بلدة العديسة الحدوديّة بصليةٍ صاروخية.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردّها على مواقعَ عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.





