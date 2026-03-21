المقال التالي المقاومة الإسلامية في العراق تُنفذ 33 عملية خلال يوم واحد استهدفت القواعد الأميركية 

مفتي ليبيا: لنصرة إيران في وجه العدوان

2026-03-21 01:48
أصدر مفتي الديار الليبية، الشيخ الصادق الغرياني، موقفًا شرعيًا حازمًا دعا فيه عموم المسلمين إلى نصرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان العسكري الذي يشنه النظام الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية. 

وأكد الغرياني أن أحكام القرآن الكريم لا تعترف بـ "الحياد" في صراعٍ تكون الحرب فيه بين المسلمين وغير المسلمين، مشددًا على أن "نصرة المسلمين واجبة" بنص العقيدة.

ولفت المفتي الليبي إلى أن وجود الجنود الأجانب والقواعد العسكرية على أراضي الدول العربية هو "مصدر للمتاعب" وسبب مباشر لاستهداف هذه الدول، موضحًا أن القوى التي ظنت أن أميركا تدعمها باتت اليوم في مرمى النيران. 

وأضاف: "من أراد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين"، داعيًا لفك الارتباط بمشاريع الهيمنة الأجنبية التي لا تجلب سوى الدمار للمنطقة.

وفي قراءته لدروس الحرب الحالية، أشار الشيخ الغرياني إلى أن المتكبرين -مهما بلغت قوتهم- بدأوا يدفعون الثمن، لافتًا إلى حالة "خيبة الأمل" التي يعيشها الرئيس الأميركي وهو يطالب دول العالم بالتدخل لفتح مضيق هرمز. 

 

المقاومة الإسلامية في العراق تُنفذ 33 عملية خلال يوم واحد استهدفت القواعد الأميركية 
المقاومة الإسلامية في العراق تُنفذ 33 عملية خلال يوم واحد استهدفت القواعد الأميركية 
عربي ودولي منذ 15 دقيقة
مفتي ليبيا: لنصرة إيران في وجه العدوان
مفتي ليبيا: لنصرة إيران في وجه العدوان
عربي ودولي منذ 26 دقيقة
صنعاء تنصح الدول العربية بمراجعة سياساتها وإعادة النظر في تحالفاتها 
صنعاء تنصح الدول العربية بمراجعة سياساتها وإعادة النظر في تحالفاتها 
عربي ودولي منذ 3 ساعات
رئيس رابطة علماء اليمن: إعانة أميركا و
رئيس رابطة علماء اليمن: إعانة أميركا و"إسرائيل" في العدوان على إيران خيانة عظمى
عربي ودولي منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
"الموجة 70": استهداف 55 موقعًا شملت قواعد أمريكية وأهدافاً في حيفا و"تل أبيب"
إيران منذ ساعة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ ساعة
الحرس الثوري ينفذ الموجة الـ69 باستهدافات جديدة لمواقع العدو
الحرس الثوري ينفذ الموجة الـ69 باستهدافات جديدة لمواقع العدو
إيران منذ 5 ساعات
