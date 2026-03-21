

أصدر مفتي الديار الليبية، الشيخ الصادق الغرياني، موقفًا شرعيًا حازمًا دعا فيه عموم المسلمين إلى نصرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان العسكري الذي يشنه النظام الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الغرياني أن أحكام القرآن الكريم لا تعترف بـ "الحياد" في صراعٍ تكون الحرب فيه بين المسلمين وغير المسلمين، مشددًا على أن "نصرة المسلمين واجبة" بنص العقيدة.

ولفت المفتي الليبي إلى أن وجود الجنود الأجانب والقواعد العسكرية على أراضي الدول العربية هو "مصدر للمتاعب" وسبب مباشر لاستهداف هذه الدول، موضحًا أن القوى التي ظنت أن أميركا تدعمها باتت اليوم في مرمى النيران.

وأضاف: "من أراد العزة فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين"، داعيًا لفك الارتباط بمشاريع الهيمنة الأجنبية التي لا تجلب سوى الدمار للمنطقة.

وفي قراءته لدروس الحرب الحالية، أشار الشيخ الغرياني إلى أن المتكبرين -مهما بلغت قوتهم- بدأوا يدفعون الثمن، لافتًا إلى حالة "خيبة الأمل" التي يعيشها الرئيس الأميركي وهو يطالب دول العالم بالتدخل لفتح مضيق هرمز.

