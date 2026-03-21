العصف المأكول

عربي ودولي

المقاومة الإسلامية في العراق تُنفذ 33 عملية خلال يوم واحد استهدفت القواعد الأميركية 

2026-03-21 02:00
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية مكثفة وغير مسبوقة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، استهدفت الوجود الأميركي في العراق والمنطقة المحيطة به. 

وأكدت المقاومة في بياناتها الرسمية أن هذه التحركات تأتي التزامًا بالتكليف الشرعي، وقصاصًا لدم الولي الإمام السيد القائد الشهيد علي الحسيني الخامنئي، وردعًا للعدوان الذي أدى إلى استشهاد ثلة من الشباب المقاومين العراقيين.

وفي تفاصيل الحصيلة الميدانية، شنّت المقاومة الإسلامية في العراق سبعًا وعشرين عملية استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ التي طالت قواعد العدو في مختلف أنحاء المنطقة، بالتزامن مع ست عمليات نوعية نفّذتها سرايا أولياء الدم استهدفت القواعد الأميركية في عمق الأراضي العراقية تحت شعار "ولكم في القصاص حياة"، ليرتفع بذلك إجمالي العمليات المعلن عنها خلال يوم واحد إلى ثلاثة وثلاثين عملية عسكرية منسقة.

وشددت المقاومة العراقية على ثبات موقفها في مواجهة قوى العدوان كافة، مؤكدة أن هذه الضربات تأتي استجابة لقوله تعالى (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً  وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ)، معلنة أن النصر هو الحليف الوحيد للمؤمنين الصابرين في هذه المواجهة المفتوحة.

إقرأ المزيد
المزيد
المقاومة الإسلامية في العراق تُنفذ 33 عملية خلال يوم واحد استهدفت القواعد الأميركية 
المقاومة الإسلامية في العراق تُنفذ 33 عملية خلال يوم واحد استهدفت القواعد الأميركية 
مفتي ليبيا: لنصرة إيران في وجه العدوان
مفتي ليبيا: لنصرة إيران في وجه العدوان
صنعاء تنصح الدول العربية بمراجعة سياساتها وإعادة النظر في تحالفاتها 
صنعاء تنصح الدول العربية بمراجعة سياساتها وإعادة النظر في تحالفاتها 
رئيس رابطة علماء اليمن: إعانة أميركا و
رئيس رابطة علماء اليمن: إعانة أميركا و"إسرائيل" في العدوان على إيران خيانة عظمى
مقالات مرتبطة
المقاومة الإسلامية في العراق تُنفذ 33 عملية خلال يوم واحد استهدفت القواعد الأميركية 
المقاومة الإسلامية في العراق تُنفذ 33 عملية خلال يوم واحد استهدفت القواعد الأميركية 
بأس المقاومة يشتد.. المقاومة الإسلامية نفذت 55 عملية عسكرية يوم الجمعة 20 آذار 2026
بأس المقاومة يشتد.. المقاومة الإسلامية نفذت 55 عملية عسكرية يوم الجمعة 20 آذار 2026
بالفيديو | أجمل الأمهات...
بالفيديو | أجمل الأمهات...
بالفيديو | الإعلام الحربي ينشر:
بالفيديو | الإعلام الحربي ينشر: "قاتلوهم".. وثائقي حول مجريات "معركة العصف المأكول"
