أكدت مصادر أمنية عراقية بوقوع هجمات متتالية ومنسقة طالت قاعدة الدعم اللوجستي العسكري التابعة لجيش الاحتلال الأميركي، والمعروفة باسم قاعدة "فيكتوريا" والمجاورة لمطار بغداد الدولي.

وأوضحت المصادر أن الهجوم نُفذ باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ أصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى سماع دوي انفجارات متلاحقة في محيط المطار.

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام عراقية عن وقوع خسائر مادية فادحة داخل القاعدة، مشيرة إلى تدمير كميات كبيرة من ذخائر الجيش الأميركي نتيجة الانفجارات الناجمة عن الهجمات.

ويأتي هذا التصعيد الميداني في إطار موجة العمليات التي أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في العراق مؤخرًا، والتي استهدفت الوجود العسكري الأميركي في مختلف مناطق البلاد والمنطقة.

