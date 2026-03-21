لبنان
عمليات المقاومة ليوم السبت 21 آذار 2026
دفاعًا عن لبنان وشعبه، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ السبت 21/03/2026، سلسلة بيانات عسكرية حول عمليات التصدي لتحركات العدو الصهيوني عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقًا للآتي:
بيان رقم (1):
بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صَدَقَ اللهُ العَلِيّ العَظِيم
دفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 السبت 21-03-2026 قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
السبت 21-03-2026
1 شوّال 1447 هـ