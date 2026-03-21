أعلنت مجموعة "حنظلة" للقرصنة الإلكترونية عن تنفيذ عملية سيبرانية وصفت بالأضخم، استهدفت الحسابات الشخصية والسرية للجنرال إيرن أورتال، الرئيس السابق لقسم التخطيط في هيئة الأركان العامة للجيش الصهيوني.

ووصف بيان المجموعة، أورتال بأنه "مهندس النزعة الحربية الصهيونية" والعقل المدبر الذي أعاد تشكيل أسس جيش الكيان وصياغة استراتيجيات الحرب والمجازر في مرحلة ما بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وكشفت المجموعة عن حصولها على كنز معلوماتي يضم 100 ألف رسالة بريد إلكتروني مصنفة كـ "سرية للغاية"، مؤكدة أن هذه الوثائق تمثل دليلًا قاطعًا على الهندسة الدقيقة لسياسات العنف والقمع.

وبحسب "حنظلة"، فإن المراسلات المخترقة تميط اللثام عن تفاصيل حساسة تشمل الخطط والأوامر العملياتية الميدانية، بالإضافة إلى سياسات الإبادة الجماعية واستراتيجيات مواجهة قوى المقاومة، مما يضع أسرار المؤسسة العسكرية الصهيونية في مهب الريح.

