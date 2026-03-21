أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأنّ الاقتصاد الأميركي أظهر خلال السنوات القليلة الماضية قدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة التضخم والتعريفات الجمركية ومختلف أشكال عدم اليقين، في حين عانى الأفراد الأميركيون من الإحباط وانعدام الأمن، وفي كثير من الحالات من ضغوط معيشية حقيقية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب ضد إيران قد تعيد تكرار هذا النمط، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل في الأسابيع الأخيرة، إلى دفع معظم المؤشرات الاقتصادية في الاتجاه السلبي، مع توقعات بتسارع التضخم وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات البطالة، خاصة إذا طال أمد الحرب أو استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع.

كما أضافت أن ثقة المستهلك ظلت ضعيفة نتيجة تأثير التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على الأوضاع المالية للأسر، لافتةً إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب عاد إلى البيت الأبيض، جزئيًا، بفضل وعوده بكبح التضخم، قبل أن يفرض رسوماً جمركية أسهمت، وفق معظم التحليلات المستقلة، في رفع أسعار السلع المستوردة.

وحذرت الصحيفة من أن الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران، تهدد بإضافة ضغوط تضخمية جديدة، في وقت بدأت فيه آثار الرسوم الجمركية بالتراجع، حيث ارتفع سعر البنزين بنحو دولار واحد للغالون منذ بداية الحرب، مع توقعات بمزيد من الارتفاع، إلى جانب احتمالات زيادة أسعار المواد الغذائية والكهرباء.

كذلك، أشارت إلى أن تكاليف السكن مرشحة للارتفاع، مع صعود معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر بعد فترة وجيزة من انخفاضها إلى أقل من 6% لأول مرة منذ عام 2022، في وقت تواجه فيه العديد من الأسر أعباء ديون متراكمة وتراجعاً في المدخرات، إضافة إلى ضعف سوق العمل وتزايد القلق بشأن الأمن الوظيفي.

أسعار النفط تبلغ أعلى مستوياتها

يأتي ذلك فيما سجّلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً لافتاً، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في ظل تصاعد "التوترات" وتزايد المخاوف من تداعيات طويلة الأمد للحرب على أسواق الطاقة.

ووفق صحيفة "وول ستريت جورنال"، أقفلت العقود الآجلة لخام برنت القياسي عند 112.19 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست خلال التداولات مستوى 119 دولاراً، مدفوعةً بتقلبات حادة شهدتها الأسواق خلال الأسبوع.

وتعكس هذه التطورات حالة ترقب حذِر لدى المستثمرين، في وقت تثير فيه الضربات المتبادلة على مواقع الطاقة مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، يُحذّر منها بعض المحللين بوصفها من بين الأخطر تاريخياً.





