أدّى ملايين الإيرانيين، اليوم السبت (21 آذار 2026)، صلاة عيد الفطر في مختلف أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى بغياب آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، الذي كان يؤمّ الصلاة لعقود.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية: "إن الصلاة الرئيسية أُقيمت في تمام الساعة الثامنة صباحًا في مصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران، وفي مختلف أنحاء البلاد".

وفي هذا السياق، فُتحت أبواب المصليات أمام المصلين ابتداءً من الساعة السادسة والنصف صباحاً، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم حركة المصلين.

وأدى الصلاة في مصلى الإمام الخميني في طهران، الشيخ علي أكبري، رئيس مجلس سياسات أئمة الجمعة في إيران، فيما امتلأت الساحات الخارجية بالمصلين، على الرغم من العدوان الأميركي "الإسرائيلي" المستمر.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع المتحدث باسم حرس الثورة الشهيد علي محمد نائيني، حيث أقام المشاركون في صلاة العيد صلاة الجنازة على جثمانه.

وعقب ذلك، خرجت تظاهرات حاشدة في إيران بعد صلاة العيد دعماً للنظام وتنديداً بالعدوان الأميركي "الإسرائيلي".

