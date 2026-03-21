كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

2026-03-21 09:40
أدّى ملايين الإيرانيين، اليوم السبت (21 آذار 2026)، صلاة عيد الفطر في مختلف أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى بغياب آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، الذي كان يؤمّ الصلاة لعقود.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية: "إن الصلاة الرئيسية أُقيمت في تمام الساعة الثامنة صباحًا في مصلى الإمام الخميني في العاصمة طهران، وفي مختلف أنحاء البلاد".

وفي هذا السياق، فُتحت أبواب المصليات أمام المصلين ابتداءً من الساعة السادسة والنصف صباحاً، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيم حركة المصلين.

وأدى الصلاة في مصلى الإمام الخميني في طهران، الشيخ علي أكبري، رئيس مجلس سياسات أئمة الجمعة في إيران، فيما امتلأت الساحات الخارجية بالمصلين، على الرغم من العدوان الأميركي "الإسرائيلي" المستمر.

وشهدت العاصمة الإيرانية طهران مراسم تشييع المتحدث باسم حرس الثورة الشهيد علي محمد نائيني، حيث أقام المشاركون في صلاة العيد صلاة الجنازة على جثمانه.

وعقب ذلك، خرجت تظاهرات حاشدة في إيران بعد صلاة العيد دعماً للنظام وتنديداً بالعدوان الأميركي "الإسرائيلي".

الجمهورية الاسلامية في إيران عيد الفطر المبارك العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
عراقجي: لا نقبل بوقف نار يكرر سيناريوهات الماضي ومضيق هرمز مفتوح لغير المعتدين 
عراقجي: لا نقبل بوقف نار يكرر سيناريوهات الماضي ومضيق هرمز مفتوح لغير المعتدين 
إيران منذ 51 دقيقة
"الموجة 70": استهداف 55 موقعًا شملت قواعد أميركية وأهدافًا في حيفا و"تل أبيب"
إيران منذ 8 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 9 ساعات
"نيويورك تايمز": تضخم مرتقب في الولايات المتحدة مع تصاعد الحرب على إيران
عربي ودولي منذ ساعة
الشيخ قبلان في رسالة العيد: الجيش اللبناني يتلهّف للقتال لولا القرار السياسي
الشيخ قبلان في رسالة العيد: الجيش اللبناني يتلهّف للقتال لولا القرار السياسي
لبنان منذ ساعة
"وول ستريت جورنال": إيران تستهدف قاعدة أميركية وسط المحيط الهندي
عربي ودولي منذ ساعتين
