الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي مقر خاتم الأنبياء: استمرار الحرب سيزيد دمار قواعد الأعداء

عربي ودولي

خطبة عيد الفطر في كربلاء تؤكد التضامن مع المتضررين ووقف الحرب
عربي ودولي

خطبة عيد الفطر في كربلاء تؤكد التضامن مع المتضررين ووقف الحرب

2026-03-21 10:48
64

أمَّ الشيخ أحمد الصافي صلاة عيد الفطر المبارك في منطقة ما بين الحرمين الشريفين في مدينة كربلاء المقدسة، اليوم السبت (21 آذار/ مارس 2026)، وقال في خطبة الصلاة: "إن العيد وإن كان يحمل في طياته معاني السرور، إلا أن قلوب المؤمنين تتقطع إزاء ما يحدث بحق إخواننا في الدين والإنسانية".

وأضاف أنّه في الوقت الذي يُكبِّر المؤمنون فيه اللهَ تعالى فرحًا بنعمته، تتعالى صرخات الأطفال، وتنهمر دموع الثكالى، وتتصاعد ألسنة اللهب فوق بيوت الآمنين في إيران ولبنان.

وأدان بأشد العبارات هذه الحرب الظالمة، داعيًا سائر المؤمنين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعبين الإيراني واللبناني المظلومين، كما ناشد جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم، لا سيما الدول الإسلامية، بذل قصارى جهودها لإيقافها.

وأكد أنّ الإيمان هو عمل ومواساة، وأنه في ظل الظروف العصيبة "فإن الواجب الشرعي والإنساني يحتم مد يد العون والمساعدة لإخواننا المنكوبين".

ولفت إلى أنّ المرجعية الدينية العليا فتحت باب الخير والبركة، وأجازت صرف الحقوق الشرعية في سبيل تخفيف آلام المتضررين في إيران ولبنان، مع التأكيد على أن يتم ذلك بطرق موثوقة، كمكاتب المرجعية العليا أو إيصال المساعدات مباشرة إلى مستحقيها من دون وسيط.

وتابع أن العيد يمثل فرصة لتجديد العهد مع الله، والتسامح فيما بين الناس، وصلة الأرحام، وتفقد الفقراء والمساكين، مؤكدًا أن رحمة الله واسعة، وفرجه قريب، ونصره آتٍ لا محالة.

بالموازاة، أُقيمت صلاة العيد في مسجد الكوفة المعظم في النجف الأشرف، وكذلك في الصحن العلوي المُطهَّر.

الكلمات المفتاحية
العراق الاعتداءات الصهيونية على لبنان كربلاء النجف الاشرف العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
خطبة عيد الفطر في كربلاء تؤكد التضامن مع المتضررين ووقف الحرب
خطبة عيد الفطر في كربلاء تؤكد التضامن مع المتضررين ووقف الحرب
مقالات مرتبطة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة