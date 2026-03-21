أمَّ الشيخ أحمد الصافي صلاة عيد الفطر المبارك في منطقة ما بين الحرمين الشريفين في مدينة كربلاء المقدسة، اليوم السبت (21 آذار/ مارس 2026)، وقال في خطبة الصلاة: "إن العيد وإن كان يحمل في طياته معاني السرور، إلا أن قلوب المؤمنين تتقطع إزاء ما يحدث بحق إخواننا في الدين والإنسانية".

وأضاف أنّه في الوقت الذي يُكبِّر المؤمنون فيه اللهَ تعالى فرحًا بنعمته، تتعالى صرخات الأطفال، وتنهمر دموع الثكالى، وتتصاعد ألسنة اللهب فوق بيوت الآمنين في إيران ولبنان.

وأدان بأشد العبارات هذه الحرب الظالمة، داعيًا سائر المؤمنين وأحرار العالم إلى التنديد بها والتضامن مع الشعبين الإيراني واللبناني المظلومين، كما ناشد جميع الجهات الدولية الفاعلة ودول العالم، لا سيما الدول الإسلامية، بذل قصارى جهودها لإيقافها.

وأكد أنّ الإيمان هو عمل ومواساة، وأنه في ظل الظروف العصيبة "فإن الواجب الشرعي والإنساني يحتم مد يد العون والمساعدة لإخواننا المنكوبين".

ولفت إلى أنّ المرجعية الدينية العليا فتحت باب الخير والبركة، وأجازت صرف الحقوق الشرعية في سبيل تخفيف آلام المتضررين في إيران ولبنان، مع التأكيد على أن يتم ذلك بطرق موثوقة، كمكاتب المرجعية العليا أو إيصال المساعدات مباشرة إلى مستحقيها من دون وسيط.

وتابع أن العيد يمثل فرصة لتجديد العهد مع الله، والتسامح فيما بين الناس، وصلة الأرحام، وتفقد الفقراء والمساكين، مؤكدًا أن رحمة الله واسعة، وفرجه قريب، ونصره آتٍ لا محالة.

بالموازاة، أُقيمت صلاة العيد في مسجد الكوفة المعظم في النجف الأشرف، وكذلك في الصحن العلوي المُطهَّر.

الكلمات المفتاحية