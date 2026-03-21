"الجيش الإيراني" في بيان "37": استهدافنا بنى عسكرية في مطار بن غوريون بهجمات مسيّرة

2026-03-21 12:03
أصدرت العلاقات العامة للجيش الإيراني بيان رقم "37"، جاء فيه:

 في ساعات فجر اليوم السبت (21 آذار/ مارس 2026)، استهدفت طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإيراني البنى التحتية العسكرية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك خزانات الوقود ومواقع تمركز طائرات التزوّد بالوقود الخاصة بالمقاتلات، في مطار بن غوريون.

 وأوضح البيان أنه، رغم الرقابة المشددة التي يفرضها الكيان الصهيوني، فإن الهجمات المتكررة للجيش والحرس الثوري على المنشآت العسكرية أثّرت بشكل كبير على عمليات تزويد الطائرات بالوقود، والخدمات الجوية، وحركة الطيران في مطار بن غوريون، إضافة إلى إعاقة تنقل القوات العسكرية، ما اضطرهم إلى استخدام السكك الحديدية، وهو ما قد يعرّض حياة المدنيين للخطر.

 كما أكد البيان أن وجود بنك أهداف واسع ومتكامل داخل الأراضي المحتلة يمنح القوات المسلحة القدرة على مواصلة الهجمات بالطائرات المسيّرة، وأن هذه العمليات والضربات المؤثرة ستستمر بعمق داخل تلك الأراضي حتى إزالة التهديد عن الشعب الإيراني.

 ويُعد مطار بن غوريون، إلى جانب احتضانه خزانات وقود وطائرات تزويد، موقعاً لتمركز وحدات خاصة ومنشآت تابعة لسلاح الجو، إضافة إلى قربه من الصناعات الجوية ومراكز صيانة المقاتلات التابعة للجيش الصهيوني.

