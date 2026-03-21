بعد سقوط أجزاء من صاروخ إيراني على "كنيس" في "هرتسيليا" في ضواحي "تل أبيب" وسقوط صاروخ إنشطاري في منطقة "ريشون لتسيون"، سرّب المستوطنون صورًا للأضرار الفادحة والدمار الذي وقع في المكان.

وبحسب منصات المستوطنين، أصيبت مبانٍ في "ريشون لتسيون" جراء الهجمة الصاروخية الإيرانية الأخيرة.

وقالت منصات المستوطنين إنه يُرجّح أن صاروخًا عنقوديًا أطلق، وهو عبارة عن رأس حربي ينشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

هذا ودعت شرطة الاحتلال الجمهور إلى الامتناع عن التجمهر والالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية.

